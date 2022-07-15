ترقب لإعادة افتتاح ساحة كوانغ هوا مون بعد ترميمها

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من المتوقع أن تتم إعادة افتتاح ساحة "كوانغ هوا مون" أمام المواطنين يوم السادس من شهر أغسطس القادم بعد الانتهاء من عملية إعادة تجميلها التي استغرقت حوالي عام وتسعة أشهر. الجدير بالذكر أن الساحة افتتحت لأول مرة في عام ألفين وتسعة وظلت تعتبر من أهم الساحات الثقافية في البلاد من جهة، وساحة للمواطنين يتم فيها التعبير عن مختلف أفكارهم وآرائهم من جهة أخرى. ويرجع تاريخ ساحة كوانغ هوامون إلى عام ألف وثلاثمائة واثنين وتسعين، عندما تم فيها تكوين "شارع يوك جو육조" الذي توجد فيه معظم الأجهزة الوطنية الرئيسية أمام قصر كيونغ بوك الملكي في وقت تأسيس مملكة جوسون. وعندما بدأ الاحتلال الياباني لشبه الجزيرة الكورية في عام ألف وتسعمائة وعشرة، تم تغيير اسم الشارع إلى "كوانغ هوا مون تونغ 광화문통" وبناء مقر الحكومة الاستعمارية اليابانية بالقرب منه. ومع بداية تسعينيات القرن الماضي تم هدم مقر الحكومة الاستعمارية وتنفيذ مشروع ترميم قصر كيونغ بوك وبناء شارع "سيجونغ" الكبير. وفي عام ألفين وتسعة، تم تكوين ساحة كوانغ هوا مون بالفعل من خلال تقليص شارع "سيجونغ" من عشرين مسارا للسيارات ذهابا وإيابا إلى اثني عشر مسارا. أما ساحة كوانغ هوا مون الجديدة فسوف تزيد مساحتها بمقدار ضعفين مقارنة مع المساحة القائمة، لتبلغ حوالي أربعين ألف متر مربع. وقالت بلدية سيول إنها قامت بزرع حوالي خمسة آلاف شجرة في مختلف أنحاء الساحة حتى يشعر المواطنون وكأنهم يتمشون في حديقة تتوفر فيها الظلال. كما ستضم الساحة عددا من الهياكل الفنية التاريخية بما في ذلك نافورة "ميونغ نيانغ 명량" أمام تمثال الجنرال "لي سون شين" الذي يعد رمزا للساحة، ونافورة "هانغل" أو "الحروف الكورية" في جنوب الساحة.

ومن المتوقع إقامة فعالية احتفالية بإعادة افتتاحها بدءا من الساعة السابعة من مساء يوم الافتتاح على خشبة مسرح خاصة في الهواء الطلق.