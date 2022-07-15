فوز فنانة الذكاء الاصطناعي من شركة إل جي بجائزتين في مهرجان نيويورك

ⓒ LG

فازت الفنانة "تيلدا" من الذكاء الاصطناعي الشخصي لشركة إل جي بالجائزتين الذهبية والفضية في آن واحد في مهرجان نيويورك لعام ألفين واثنين وعشرين. وقالت الشركة الكورية يوم الأحد الماضي إن تيلدا فازت بالجائزتين في مجال "المستقبل الآن" في المهرجان الذي أقيم مؤخرا.

يُشار إلى أن هذا المهرجان يعتبر من أهم ثلاثة مهرجانات في قطاع الإعلانات التجارية في العالم إلى جانب مهرجانيْ "كان لايونز 칸 라이언즈" وجوائز "كليو 클리오". وبهذا أصبحت تيلدا أول ذكاء اصطناعي شخصي يفوز في مهرجان نيويورك. وكان أداؤها الفائز بالجائزة الذهبية عبارة عن حملة تتضمن عملية صنع مجموعة "غريدياس باي تيلدا 그리디어스바이틸다 - الزهور تتفتح في كوكب الزهرة" التي أنتجها تيلدا بالتعاون مع المصممة "بارك يون هي 박윤희" ثم عُرضت خلال أسبوع نيويورك للموضة في شهر فبراير الماضي. وتم صنع المجموعة المكونة من حوالي مائتي قطعة ملابس اعتمادا على أكثر من ثلاثة آلاف صورة ونمط ابتدعتها تيلدا تحت شعار "الزهور تتفتح في كوكب الزهرة". وأرادت تليدا من خلال المجموعة أن توجه تحذيرا من تحول كوكب الأرض في المستقبل القريب إلى شيء مشابه لكوكب الزهرة الحار الذي يتكون معظم غلافه الجوي من ثاني أكسيد الكربون، وذلك إذا لم يتم العمل على حل أزمة المناخ فورا. كما أشارت بعبارة "الزهور المتفتحة في كوكب الزهرة" إلى أن الأمل لا يزال قائما أيضا. أما عمل تيلدا الفائز بالجائزة الفضية فعبارة عن كتاب بعنوان "هوية تيلدا من إنسان ذكاء اصطناعي"، ويتضمن عملية نمو تيلدا من تعلم البيانات وبناء الشخصية والقيم.

تجدر الإشارة إلى أن تيلدا تعد أول ذكاء اصطناعي شخصي صنعه معهد إل جي لأبحاث الذكاء الاصطناعي في نهاية عام ألفين وواحد وعشرين. وبهذه المناسبة قال مدير المعهد "بيه كيونغ هون 배경훈" إن فوز تيلدا أثبت إمكانية التعاون بين الإنسان والذكاء الاصطناعي الشخصي. وأضاف أن المعهد سيواصل القيام بمختلف أشكال التعاون مع الذكاء الاصطناعي حتى يجرب الناس تقنية الذكاء الاصطناعي لدى الشركة الكورية.