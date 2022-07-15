كوريا تستضيف حملة فنية عالمية للحفاظ على البيئة

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من المتوقع أن تشهد كوريا حملة كبيرة للفن الأخضر بمشاركة مجموعة التضامن العالمية للشباب "يوم الجمعة من أجل المستقبل" وحوالي مائتي فنان محلي وأجنبي، وهذه المجموعة العالمية أنشأتها الناشطة البيئية السويدية "غريتا ثونبرغ". وصرحت لجنة تنظيم مهرجان "اوربان بريك 어반브레이크" أي "الاستراحة الحضرية" أمس بأنها ستنظم مهرجان هذا العام خلال الفترة من الحادي والعشرين وحتى الرابع والعشرين من هذا الشهر في مجمع كويكس بالعاصمة سيول. وأضافت أنها ستقوم خلال فترة المهرجان أيضا بعرض وبيع المطبوعات الفنية للفنانين المشاركين في الحملة البيئية المقامة على هامش المهرجان من أجل بناء كوكب الأرض المستدام بأعمالهم الفنية. وسوف يقومون بإنتاج وبيع ملصقات باستخدام أعمالهم وسوف يتبرعون بعوائدها إلى بعض المجموعات البيئية بما في ذلك مجموعة "يوم الجمعة من أجل المستقبل" باسماء المشترين والفنانين والمصممين المشاركين والشركات المشاركة. ومن المتوقع أيضا أن يتم بيع عدد من المطبوعات الفنية والأعمال الفنية الرقمية المصنوعة من الصور التي أنتجها وتبرع بها الفانون المشاركون، بمن فيهم الفنان الأمريكي العبقري "نيكولاس بليك 니콜라스 블레이크" الذي يتابعه الكثير من الفنانين. ويمكن للزوار العاديين المشاركة في هذه الحملة بسهولة من خلال شراء الملصقات أو نشر الصور الرقمية للفنانين التي تتضمن رسائل حول بيئة المناخ عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

يُشار إلى أن الناشطة البيئية "صوفيا أكسلسون소피아 액스레슨" التابعة لمجموعة "يوم الجمعة من أجل المستقبل"، شاركت في تصميم هذه الحملة. وسوف تزور كوريا لتناقش سبل التضامن بين الفن والبيئة مع نشطاء البيئة المحليين وفناني الحملة يوم الجمعة القادم في ميدان الحملة. ومن المتوقع أن تشارك فيها مؤسسة المجموعة "غريتا ثونبرغ 그레타 툰베리" عبر الفيديو من أجل تبادل الآراء حول دور الحكومات والشركات والفنانين والأفراد في بيئة المناخ.

يذكر أن مهرجان أوربان بريك الذي سيصادف عامه الثالث هذا العام ظل يعرض مختلف المحتويات الفنية الإبداعية التي تحطم إطار المعارض الفنية القائمة بما في ذلك الألعاب الفنية محدودة الإصدار. وهو يلقى رواجا كبيرا من قبل جيل الشباب لدرجة أن حوالي أربعين ألف شخص قد زاروا مهرجان العام الماضي رغم ظروف جائحة كورونا.