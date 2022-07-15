تزايد الإقبال على زيارة البيت الأزرق بعد فتحه للجمهور

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يُستخدم البيت الأزرق "تشونغ وا ديه" كمكتب ومقر إقامة لرئيس جمهورية كوريا. وبعد تنصيب الرئيس يون صوك يول هذا العام، تم نقل مكتب الرئيس إلى مجمع وزارة الدفاع في منطقة يونغ سان في سيول، ولم يقتصر الأمر على المبنى الرئيسي الذي كان يقع فيه مكتب الرئيس فحسب، بل أصبح المقر الرسمي للرئيس مفتوحا حاليا للجمهور. وتعد هذه هي المرة الأولى منذ تأسيس الحكومة الكورية منذ 74 عاما التي يكون فيها البيت الأزرق مفتوحا بالكامل أمام الجمهور، حيث يزوره عدد كبير من المواطنين بترقب وإثارة كل يوم.

ووفقا لمسح حديث حول الاستخدام المستقبلي للبيت الأزرق، اتضح أنّ غالبية الناس يريدون "الحفاظ على الشكل الأصلي". وتبع ذلك "إنشاء مساحة للتاريخ الحديث والثقافة" و"إنشاء متاحف أو قاعات عرض". وفي الشهر الثاني من افتتاح البيت الأزرق أمام الجمهور، أجرت إدارة التراث الثقافي مسحا شمل 1000 زائر تزيد أعمارهم عن 15 عاما، خلال الفترة من 22 إلى 26 يونيو وأعلنت النتائج في الثالث عشر من هذا شهر. وعند سؤالهم عن اتجاه استخدام وإدارة البيت الأزرق، أشار 40.9% من المشاركين إلى أنهم يأملون في الحفاظ على الشكل الأصلي للبيت الأزرق، لأنه مكان يعيش فيه تاريخ الرؤساء السابقين.

وبالإضافة إلى المبنى الرئيسي والمقر الرسمي، يحتوي البيت الأزرق على العديد من المباني مثل دار الضيافة 'سانغ تشون جيه 상춘재' المستخدمة كمساحة لتقديم جمال المنازل الكورية التقليدية للضيوف الأجانب، و'يونغ بين كوان 영빈관' التي كانت تستخدم بشكل أساسي كمساحة للعروض والمآدب خلال الزيارات الرسمية. وفيما يتعلق بخطة استخدام هذه المباني الفردية الواقعة في البيت الأزرق، اتضح أن الكثير من الناس يفضلون "إعادة إنتاج المظهر الأصلي كما هو". ويكتسب البيت الأزرق شعبية كبيرة لدرجة أن مليونا و250 ألف شخص قد زاروه في غضون شهرين من فتحه للجمهور. وتبين أن رضاء المواطنين عن زيارة البيت الأزرق كان عاليا. فمن بين أولئك الذين شاركوا بالفعل في الاستطلاع، أجاب 38.7% من المشاركين بـ"راضٍ جدا" عن سؤال الرضاء بعد الزيارة، وأجاب 37.5% بـ"راضٍ بشكل عام". ومع ذلك، نظرا لأن الحكومة لم تتوصل إلى خطة واضحة لاستخدام البيت الأزرق في المستقبل، فقد حدثت أضرار متتالية، مما أثار مخاوف من أن هذا المكان سيصبح مثل منشأة ترفيهية.

في الواقع، بعد يوم واحد من افتتاحه للجمهور، تضررت بعض المرافق الموجودة في أراضي البيت الأزرق، وحتى بعد ذلك، تضررت حقول الشعير في حديقة "نوك جي وان". ووفقا لذلك، برز "منع الأضرار التي تلحق بالمباني والمساحات الخضراء الطبيعية والأشجار" كمهمة ذات أولوية في التشغيل المستقبلي للبيت الأزرق بدلا من "توسيع محتويات التجربة السياحية" أو "إنشاء مساحة ثقافية شعبية".

الجدير بالذكر أن البيت الأزرق هو يضم آثار الرؤساء السابقين، بالإضافة إلى بعض الأعمال الفنية المتميزة و50 ألف شجرة وغابة، لذلك فهو يستحق الحفاظ عليه كمساحة تاريخية وثقافية. لذلك، نأمل أن يصبح في المستقبل مساحة ثقافية جذابة يتناغم فيها الفن والتاريخ والطبيعة من خلال الحفاظ على مرافقه وأصوله الثقافية.