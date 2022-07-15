منظمة السياحة الكورية تطلق حملة لحماية البيئة في الشواطئ

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مع دخول موسم العطلة الصيفية، تُطلق منظمة السياحة الكورية، بالتعاون مع مؤسسة البيئة الكورية، حملة "SEANACK"(씨낵)، وهي حملة لجمع القمامة في 4 شواطئ على طول الساحل الشرقي، في الفترة من 23 من يوليو وحتى 14 أغسطس. وكلمة "SEANACK" هي مزيج من نطق اللغة الإنجليزية لكلمتين، البحر (SEA) والوجبات الخفيفة (SNACK). وهذه الحملة لتقديم وجبات خفيفة مرتبطة بالبحر لأولئك الذين يلتقطون القمامة من الشاطئ. حيث يمكن للراغبين في المشاركة في الحملة زيارة شاحنة على الساحل الشرقي للشاطئ خلال فترة الفعالية، واستعارة أدوات التنظيف، وجمع القمامة من الشاطئ، ثم تلقي وجبات بحرية خفيفة. وهذه الوجبات الخفيفة المتعلقة بالبحر المقدمة من خلال المشاركة في الحملة هي وجبات مغلفة على الطريقة الكورية وتحمل اسم أسماك البحر. وبدءا من شاطئ "يانغ يانغ 양양" على الساحل الشرقي في يومي 23 و24 يوليو، ستقوم شاحنة "SEANACK" بجولة في أربعة شواطئ شهيرة بما فيها شاطئ "كيونغ بو 경포" وشاطئ "جو مون جين 주문진" وشاطئ "سوك تشو 속초"، من أجل الترويج للحملة. ويمكن لأي شخص يرغب في المشاركة في الحملة القيام بذلك أيضا عبر الإنترنت. ويمكن للراغبين في المشاركة الحصول على بطاقة هدايا بعد جمع الانجرافات البحرية أو القمامة في شواطئ أخرى غير الشواطئ الأربعة المذكورة على الساحل الشرقي، ثم المصادقة على SNS باستخدام علامة التصنيف (SEANACK#).

من ناحية أخرى، فإن هذه الحملة لاحتواء نفايات الأرض لجعل الأرض أكثر نظافة تجري أيضا على "الأرض". وبمعنى آخر، من بداية هذا الشهر وحتى نوفمبر من هذا العام، ستقام حملة لجمع القمامة على مسار المشي الذي يربط بين السواحل الشرقية والغربية والجنوبية والمنطقة الحدودية للمنطقة منزوعة السلاح. ومع تزايد استخدام المنتجات التي تستخدم لمرة واحدة بسبب فيروس كورونا الأخير، أصبحت مشكلة التلوث البيئي أكثر خطورة، ولذلك نأمل أن توفر هذه الحملات فرصة للكثير من المواطنين لإدراك أهمية التنمية المستدامة وحماية البيئة مرة أخرى.