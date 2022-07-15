فوز فريق سلاح الجو الكوري بالجائزة الأولى في أكبر معرض جوي في العالم

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فاز فريق الطيران الخاص التابع لسلاح الجو الكوري الجنوبي المسمى بـ"النسور السوداء Black Eagles" بالجائزة الأولى وجائزة الشعبية في أكبر معرض جوي عسكري في العالم أقيم في المملكة المتحدة. وقد أظهر فريق الطيران الخاص بالقوات الجوية لجمهورية كوريا رحلة رائعة للغاية في هذا العرض الجوي العسكري للتخلص من حرارة منتصف الصيف. وقد ظهرت ثماني طائرات فوق المتفرجين في تشكيل على شكل سهم عبر السماء، وحلقت عاليا في السماء، ثم أظهرت مرة أخرى رحلة مذهلة ورائعة، تسقط مثل شلال.

بالإضافة إلى ذلك، استحوذ فريق الأكروبات بلاك إيغلز على قلوب الجمهور من خلال إظهار مناورة "كيوبيد" الممتعة، والتي يمر فيها سهم عبر قلب أحمر. كما قامت ثماني طائرات بمناورات منسقة كما لو كانت طائرة واحدة، مما يدل على القدرات عالية المستوى للطيارين المشاركين. ويُعد معرض ريات الجوي RIAT، الذي أقيم في الفترة من الخامس عشر إلى السابع عشر في المملكة المتحدة، أكبر معرض جوي عسكري في العالم، وقد أقيم لأول مرة منذ ثلاث سنوات بسبب فيروس كورونا. وشارك فيه هذا العام 38 فريقا من 34 دولة، لكن الفريق الكوري عاد إلى ذلك المعرض الجوي بعد 10 سنوات من استلام الجائزة الأولى في عام 2012 وصعد على المنصة مرة أخرى.

في هذا الصدد، قال "جانغ هي كوان 장희관" رئيس رابطة المحاربين القدامى في المملكة المتحدة، "أنا فخور جدا بأن الطيارين الكوريين قدموا عرضا جويا رائعا في المملكة المتحدة بطائرات مصنوعة في كوريا". وفي غضون ذلك، خلال هذا الحدث، أقام فريق النسور السوداء أيضا مراسم دبلوماسية عسكرية بين كوريا وبريطانيا ومراسم تذكارية لقدامى المحاربين في الحرب الكورية. ففي اليوم السادس عشر، أقام الفريق رحلة تذكارية لإحياء ذكرى التضحية النبيلة والتفاني من قدامى المحاربين في الحرب الكورية في "بورتون أبون ترينت" في إنغلترا. وفي يوم السابع عشر، أجرى فريق بلاك إيغلز رحلة صداقة مع فريق الطيران الخاص بالقوات الجوية الملكية "السهام الحمراء" لتعزيز الصداقة بين القوات الجوية. وعلاوة على ذلك، وردت أمس بعض الأخبار السارة، حيث نجحت الرحلة الأولى للمقاتلة الأسرع من الصوت KF-21 المصنوعة بتقنيات كورية من التصميم إلى الإنتاج. ويعتبر ذلك إنجازا تاريخيا يُظهر تطور تكنولوجيا الطيران في كوريا.