السفارة الكورية في البحرين تنظم عرضا بعنوان تاريخ كوريا خلال الرقص والموسيقى

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ضمن فعاليات مهرجان "صيف البحرين" الرابع عشر، نظمت السفارة الكورية في البحرين بنجاح عرضها الثقافي بعنوان "تاريخ كوريا خلال الرقص والموسيقى" بمشاركة فرقة الاستعراض "ميكرز" لفن رقص "بي- بوي" وفنانة الموسيقى الكورية التقليدية "كيم يون جين".

وقدمت الفرقة التي زارت البحرين لأول مرة، ثلاثة عروض للجمهور البحريني، أحدها في ساحة مجمع أفنيوز مساء يوم الجمعة الماضي، وقدمت العرضين الآخرين يوم السبت الماضي على مسرح الصالة الثقافية لمتحف البحرين الوطني.

وتتكون فرقة "ميكرز" من ثلاث فرق لرقص بي- بوي، هي: "إم بي كرو"، و"واكيبس كرو"، و"بيتبوكس ناز"، والفنانة "كيم يون جين".

وقدمت الفرقة عرضا لإعادة إحياء ذكرى أهم الأحداث في تاريخ كوريا المعاصر، منها حركة الاستقلال ويوم الاستقلال والحرب الأهلية الكورية.

كما قدمت عروضا تتعلق باستضافة كوريا لدورة الألعاب الأولمبية في ثمانينيات القرن الماضي، واستضافتها لكأس العالم مع اليابان في مطلع الألفية الجديدة، لتنتهي العروض بأهم وأكثر الأحداث تفاعلا في القرن الحالي وهي البوب الكوري: "كيبوب".

وجاءت هذه العروض الشيقة ضمن برامج السفارة الكورية الثقافية التي تم تنظيمها بالمشاركة مع هيئة البحرين للثقافة والآثار، والمؤسسة الكورية.

ويقام حاليا في المنامة مهرجان "صيف البحرين"، وهو مهرجان سنوي ثقافي تعليمي ترفيهي تقيمه وزارة الثقافة البحرينية في صيف كل عام.

وتم تنظيم هذا المهرجان لأول مرة في عام 2009، ويتميز المهرجان بفعالياته المتنوعة التي تناسب جميع الأعمار.

وسوف يستمر انعقاد مهرجان "صيف البحرين" لهذا العام حتى يوم الحادي والثلاثين من شهر يوليو الجاري بمشاركة بعثات دبلوماسية من 9 دول لدى البحرين، منها الولايات المتحدة وإندونيسيا، والهيئات والمؤسسات البحرينية من القطاعين العام والخاص.