رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد يزور مسجد سيول المركزي

مصدر الصورة:مسجد سيول المركزي

في الأسبوع الماضي قام رجل سياسي بارز في عمر متأخر، وهو "مهاتير محمد" رئيس الوزراء الماليزي السابق البالغ من العمر 97 عاما، بزيارة لمسجد سيول المركزي.

وجاءت هذه الزيارة بناء على طلب تقدم به "مهاتير" على هامش حضوره مؤتمر القيادة الآسيوية الذي عقد في سيول، حيث ألقى محاضرة خاصة حول القيادة الوطنية.

وكان "مهاتير محمد" قد قام بزيارة لكوريا الجنوبية عدة مرات منذ تنصيبه رئيسا للوزراء في ماليزيا، لكن تعد هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها بزيارة لمسجد في كوريا.

وعمل "مهاتير" كرابع رئيس وزراء لماليزيا خلال الفترة من عام 1981 وحتى عام 2003، والتي تعد أطول فترة لرئيس وزراء في ماليزيا. ثم عاد إلى الحياة السياسية مرة أخرى عام 2018، حيث خدم في منصب رئيس الوزراء حتى عام 2020.

وكان لـ"مهاتير محمد" دور رئيسي في تحقيق ماليزيا تقدما اقتصاديا ملحوظا، إذ تحولت من دولة زراعية تعتمد على إنتاج وتصدير المواد الأولية إلى دولة صناعية متقدمة.

وخلال زيارته لمسجد سيول المركزي بصفته رجلا مسلما، قام "مهاتير" بإلقاء محاضرة شجع ودعم فيها الجالية المسلمة في كوريا الجنوبية، وأكد على أهمية التعايش السلمي مع الديانات المجاورة الأخرى عن طريق التفاهم والاحترام المتبادلين والحوار.

كما أكد أيضا على ضرورة ألا تنسى الجالية المسلمة الكورية أن الإسلام هو دين يسعى للسلام العالمي، وأن تكون قدوة ومثالا يحتذي به الآخرون.

كما دعا المسلمين في كوريا إلى اتباع ما ورد في القرآن الكريم والحديث النبوي ليكون مرشدا أساسيا في حياتهم اليومية.