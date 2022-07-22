فرقة بي آي جي توسع نشاطها في العالم العربي

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كانت سهرة فرقة "بي آي جي" الشبابية الكورية، والتي تم تقديمها مساء يوم السبت الماضي على المسرح الروماني في قرطاج في تونس، استثنائية وساحرة.

فقد استطاعت الفرقة أن تشد إليها عددا كبيرا من المعجبين ليس في تونس فحسب وإنما في شمال إفريقيا والشرق الأوسط عامة.

والمثير في حفل فرقة "بي آي جي" الذي أقيم ضمن فعاليات الدورة السادسة والخمسين لمهرجان قرطاج الدولي، أن الجمهور كان من فئة اليافعين والمراهقين، أي أن معدل الأعمار التي اكتسحت مدارج المسرح الروماني في قرطاج تراوحت بين 13 عاما و16 عاما.

وفي لحظة تفاعل مع الجمهور، روت الفرقة قصة وصولها إلى تونس وما قامت به منذ وصولها.

وقال أحد أعضاء الفرقة إنه احتفل يوم السبت السابق بعيد ميلاده، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يحتفل فيها بعيد ميلاده خارج كوريا.

وأعرب أعضاء الفرقة عن سعادتهم بوجودهم في تونس، مؤكدين أن الوقوف على مسرح قرطاج الدولي كان حلما كبيرا بالنسبة لهم.

وكات الفرقة قد أحيت السهرة بأغنيات عربية معروفة، منها أغنية "أنت معلم" للفنان المغربي "سعد المجرد"، وأغنية "سي لا في" للفنان الجزائري "الشاب خالد" والأغنية المصرية "3 دقات" لـ"آبو" و"يُسرا".

وبخصوص غنائها باللغة العربية، أجابت الفرقة أن شهرتها في البلدان العربية هي التي دفعتها للغناء باللغة العربية وهذا بالنسبة لها نجاح كبير.

وخلال ساعة ونصف تقريبا، استمر العرض المزيج بين الرقص والغناء، وكانت نهايته مصحوبة بشكر كبير للجمهور التونسي على قدومه وتشجيعه وحبه للفرقة.

ومن جهة ثانية، كشفت الصفحة الرسمية لمهرجان "جرش" الأردني عن مشاركة فرقة "بي آي جي" في الدورة السادسة والثلاثين للمهرجان.

وسوف تقيم الفرقة حفلا غنائيا أمام الجمهور الأردني في الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الخامس من أغسطس القادم في الساحة الرئيسية في جرش.

يشار إلى أن فرقة "بي آي جي" قد تم ترسيمها عام 2014 من قبل وكالة "جي إتش" الترفيهية، وسميت "بي آي جي" اختصارا لـ"بويز إن غروف"، أي "الشباب في الأخدود".

وقد شاركت الفرقة في برنامج القسم العربي الخاص الذي تم فيه الكشف عن أسماء الفائزين في مسابقة الكيبوب للعرب "ياللا كيبوب".