كوريا ترسل ضباط شرطة عسكرية لقطر

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يشارك الجيش الكوري الجنوبي في النشاطات التمهيدية لتأمين كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في نوفمبر القادم في قطر، ويخطط لإرسال عدد من ضباط الشرطة العسكرية إلى هناك.

وأعلن الجيش الكوري يوم الثلاثاء الماضي أنه سيرسل 5 ضباط شرطة عسكرية من ذوي الخبرة في مكافحة الإرهاب والحفاظ على النظام العام إلى قطر في نهاية شهر يوليو الجاري.

وسوف يقوم هؤلاء الضباط الكوريون بنقل خبراتهم في مجال إنفاذ القانون، مثل الحراسة، والمهارات القتالية، وتقنية الاعتقال، والحفاظ على النظام العام، إلى الشرطة العسكرية القطرية حتى شهر أكتوبر القادم.

ويعتبر الضباط الذين سيتم إرسالهم إلى قطر جنودا مخضرمين ذوي خبرة في الوحدات العسكرية في الخارج، وفي فريق المهام الخاصة بمكافحة الإرهاب، وعمليات القبض على المجرمين العسكريين العنيفين، وحرس المكتب الرئاسي، وحرس مختلف الأحداث الوطنية. كما أن إرسال هؤلاء يأتي بناء على طلب من قطر.