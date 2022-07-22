الحملة الوطنية الكورية لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة بوسان

ⓒYONHAP News

مع تعيين فرقة "بي تي إس" كسفير فخري لمساعي مدينة بوسان الكورية لاستضافة معرض إكسبو الدولي لعام 2030، من المتوقع أن تمضي حملة استضافة المعرض قدما نحو الأمام. وتتنافس مدينة بوسان مع مدينتين أخريين ترشحتا لاستضافة معرض إكسبو 2030 الذي سيقام في الفترة من الأول من شهر أكتوبر من عام 2030 إلى الأول من شهر أبريل من عام 2031، وهما مدينة روما الإيطالية ومدينة الرياض السعودية.

وقد حددت كوريا الجنوبية استضافة إكسبو 2030 لتكون حملة وطنية، وشكلت لجنة للاستضافة برئاسة رئيس الوزراء "هان دوك سو".

وفي إطار هذه الحملة، شارك رئيس الوزراء "هان" في اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة المعارض الدولية التي عقدت في باريس خلال الفترة من التاسع عشر وحتى الثالث والعشرين من شهر يونيو الماضي، حيث عقد جلسة ترويجية للتعريف بمدينة بوسان كمدينة مرشحة لاستضافة إكسبو 2030.

وتم تعيين فرقة "بي تي إس" سفيرا ترويجيا لحملة استضافة إكسبو 2030 في بوسان في حفل أقيم يوم الثلاثاء الماضي بحضور رئيس الوزراء "هان"، ورئيس غرفة التجارة والصناعة "تشيه تيه وان"، وعمدة مدينة بوسان "بارك هيونغ جون".

وخلال الحفل، قال المطرب "آر إم" عضو فرقة "بي تي إس" إن الفرقة ستقوم بالترويح لمساعي كوريا الجنوبية لاستضافة إكسبو 2030 من خلال إقامة حفلات عالمية ستبدأ في مدينة بوسان في شهر أكتوبر القادم، والمشاركة في عروض المنافسة، وكذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وضمن جهودها الترويجية لاستضافة إكسبو 2030، قالت مدينة بوسان إن لديها أربع نقاط قوة، وهي خبراتها الوفيرة في استضافة أحداث دولية، وقدراتها العالية على تنظيم المعارض الدولية، وسهولة الوصول إليها وبيئتها التجارية على المستوى العالمي، ووجهاتها السياحية الجاذبة.

وفي الواقع، تعد مدينة بوسان محورا رئيسيا للنقل واللوجستيات عبر البر والبحر والجو في منطقة شمال شرق آسيا، وهي في الوقت نفسه وجهة سياحية عالمية، كما أن لديها خبرات في استضافة عدد من الأحداث الدولية، مثل بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2002، ودورة الألعاب الآسيوية في عام 2002 أيضا، وقمة "أبيك" في عام 2005، والقمة الخاصة بين كوريا ورابطة "آسيان" في عامي 2014 و2019.

وتخطط مدينة بوسان لعرض تكنولوجيا المستقبل الجديدة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والجيل السادس من شبكة الاتصالات، والمطار والميناء الذكي، في معرض إكسبو 2030، لإظهار مكانة كوريا كدولة رائدة في التكنولوجيا الذكية عالميا، ساعية بذلك إلى تحقيق قفزة جديدة للبلاد في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ومن المتوقع أن يكون هناك تنافسا شديدا بين مدينة بوسان الكورية ومدينة الرياض السعودية لاستضافة إكسبو 2030، حيث بدأت الرياض بالفعل في تعزيز أنشطتها لاستضافته.

وإذا نجحت مدينة بوسان في استضافة معرض إكسبو 2030، فسوف يكون هذا المعرض هو أول معرض رسمي مسجل يقام في كوريا الجنوبية.

وسبق وأن أقيم معرضان إكسبو الدولي في كوريا، الأول في مدينة ديجون عام 1993، والثاني في مدينة يوسو عام 2012، لكنهما كانا معرضين معتمدين.