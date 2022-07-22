فرقة آيف النسائية تعود في أغسطس





تخطط فرقة "آيف" النسائية للعودة للساحة الغنائية في شهر أغسطس القادم.

وكانت الفرقة قد كشفت عن ألبومها الأخير بعنوان "لوف دايف" يوم الخامس من شهر أبريل الماضي.

وقد بدأت الفرقة المكونة من 6 عضوات نشاطها الغنائي عام 2021، بإصدار ألبومها المنفرد بعنوان "11" الذي تم بيع 150 ألف نسخة في أسبوع من الكشف عنه، ليكون أكثر الألبومات مبيعا للفرق الكورية الجديدة في العام الماضي.