جيني عضوة فرقة بلاك بينك تمارس أداء تمثيل في مسلسل درامي لإيتش بي وو

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سوف تمارس المطربة "جيني" عضوة فرقة "بلاك بينك" أداء تمثيل في المسلسل الدرامي "الأيدول" لقناة "إتش بي وو".

وظهرت "جيني" في مقطع فيديو تشويقي للمسلسل تم الكشف عنه يوم السابع عشر من يوليو، وهي تؤدي عضوة لفرقة الرقص التابعة لبطلة المسلسل "ليلي روز ديب".

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تمارس "جيني" أداء تمثيليا.

وستعود فرقة "بلاك بينك" في شهر أغسطس القادم بالكشف عن ألبوم جديد، بعد عام و10 أشهر من إصدار لألبومها السابق بعنوان "الألبوم".