ألبوم فرقة إيسبا الجديد يحتل المركز الثالث في قائمة بيلبورد

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طبقا لـ "بيلبورد"، احتل ألبوم فرقة "إيسبا" بعنوان "فتيات" المركز الثالث في قائمة "بيلبورد 200

للألبومات، لتصبح بذلك الفرقة ثاني أعلى فرقة نسائية كورية تصنيفا بعد فرقة "بلاك بينك" التي كانت قد احتلت المركز الثاني بألبومها "الألبوم" في عام 2020.