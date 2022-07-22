ألبوم فرقة إيسبا الجديد يحتل المركز الثالث في قائمة بيلبورد

محمد الحسين: بلد المليون شاعر
2022-07-22
#أخبار الساحة الفنية l 2022-07-25
طبقا لـ "بيلبورد"، احتل ألبوم فرقة "إيسبا" بعنوان "فتيات" المركز الثالث في قائمة "بيلبورد 200
للألبومات، لتصبح بذلك الفرقة ثاني أعلى فرقة نسائية كورية تصنيفا بعد فرقة "بلاك بينك" التي كانت قد احتلت المركز الثاني بألبومها "الألبوم" في عام 2020.
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-22
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