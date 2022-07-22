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سفنتين تصدر ألبوما معاد تجميعه لألبومها الرابع بعنوان واجه الشمس

#أخبار الساحة الفنية l 2022-07-25

من أغانى القمة

ⓒ PLEDIS Entertainment

أصدرت فرقة "سفنتين" ألبومها معادا تجميعه لألبومها الرابع بعنوان "واجه الشمس".

ويحمل الألبوم المعاد تجميعه عنوان " سكتور 17"، يضم 4 أغنيات جديدة، وهي الأغنية الرئيسية "العالم"، و"زهرة ساقطة"، و"هتافات، إلى جانب 9 أغنيات من ألبومها الرابع "واجه الشمس". 

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