سفنتين تصدر ألبوما معاد تجميعه لألبومها الرابع بعنوان واجه الشمس

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أصدرت فرقة "سفنتين" ألبومها معادا تجميعه لألبومها الرابع بعنوان "واجه الشمس".

ويحمل الألبوم المعاد تجميعه عنوان " سكتور 17"، يضم 4 أغنيات جديدة، وهي الأغنية الرئيسية "العالم"، و"زهرة ساقطة"، و"هتافات، إلى جانب 9 أغنيات من ألبومها الرابع "واجه الشمس".