إنهايبن تطلق أول جولة عالمية في سبتمبر بدءا من سيول

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ستطلق فرقة "إنهايبن" أول جولة عالمية لها في شهر سبتمبر القادم بدءا من سيول.

وستقيم الفرقة حفلا غنائيا في سيول يوم السابع عشر من سبتمبر القادم ضمن سلسلة الحفلات بعنوان "مانيفيستو"، ثم ستقوم بجولة في بعض المدن في الولايات المتحدة واليابان، منها هيوستون وشيكاغو ونيويورك وأوساكا.

وكانت الفرقة قد كشفت عن ألبومها الجديد بعنوان "مانيفيستو: اليوم الأول" يوم السابع من يوليو، وتصدر هذا الألبوم قائمة "آيتيونز" لأفضل الألبومات في 17 دولة ومنطقة في العام.

وتم بيع 1.13 مليون نسخة من هذا الألبوم في يومين من الكشف عنه.