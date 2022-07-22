بي آي جي تقيم عرضا ضمن فعاليات مهرجان جرش الأردني

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كشفت الصفحة الرسمية لمهرجان "جرش" الأردني عن مشاركة فرقة "بي آي جي" في الدورة السادسة والثلاثين للمهرجان.

وسوف تقيم الفرقة حفلا غنائيا أمام الجمهور الأردني في الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الخامس من أغسطس القادم في الساحة الرئيسية في جرش.

يشار إلى أن فرقة "بي آي جي" قد تم ترسيمها عام 2014 من قبل وكالة "جي إتش" الترفيهية، وسميت "بي آي جي" اختصارا لـ"بويز إن غروف"، أي "الشباب في الأخدود".

وقد شاركت الفرقة في برنامج القسم العربي الخاص الذي تم فيه الكشف عن أسماء الفائزين في مسابقة الكيبوب للعرب "ياللا كيبوب".