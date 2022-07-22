جُنغ صُن آراري / جونغ صُن آريرانغ / جونغ صُن آريرانغ

لعل "آريرانغ" أشهر الأغاني الكورية التراثية على الإطلاق، وهناك نسخ كثيرة مختلفة منها، أقدمها "جُنغ صُن آريرانغ 정선아리랑"، وهي تتضمن حكايات من مملكة كوريو. كانت قناعة العلماء القدامى تقضي بأن المواطن المخلص لا يخدم ملكين. ولكن مع انهيار مملكة كوريو، وقيام مملكة جوسون، وجد العلماء المخلصين أنفسهم في موقف حرج: فلا هم يقبلون مملكة جوسون، ولا يستطيعون أن يموتوا فقط لأنهم لا يحبون حقيقة نشأة تلك المملكة. فقرروا أن يعيشوا مختبئين في مكان معزول عن العالم. واختار البعض المناطق المختبئة في أعماق جبال "جونغ-سوك" ليعيشوا حياة العزلة التامة فيه. ولا تزال منطقة جبال "جونغ سون" منطقة برية معزولة، فلا شك إذن أنها كانت أكثر انعزالًا وانغلاقًا في ذلك العصر. وأي إنسان اتخذ ذلك القرار بأن يترك العالم من خلفه ويعيش حياة رتيبة وسط الجبال البعيدة يأكل الأعشاب التي يقطفها من الأراضي الجبلية يستطيع أن يتحمل قراره وعواقبه، ولكن كيف له أن يقاوم شوقه الشديد للأهل والأحباب الذين خلفهم وراءه؟ ولذلك كان الشعر هو وسيلة التعبير عن تلك المشاعر الحارة. وكانت أغنية "جُنغ صُن آريرانغ 정선아리랑" هي الوسيلة التي نشرت تلك المشاعر بين العامة. وهو ما يمكننا أن نتخيله إذا سمعنا الأغنية، التي تشعرنا وكأنها تنهيدة حارة عميقة طويلة تكشف عن الوحدة والوحشة في قلب قائلها.





ترى هل ستهطل الأمطار أم الثلوج؟ أم هل سيبدأ موسم المطر الغزير؟

لقد تجمعت الغيوم الداكنة في جبل مانسوسان

هذا هو المقطع الأشهر في أغنية "جُنغ صُن آراري 정선아라리"، وهو يحوي لمحات من أصل الأغنية. كان هناك قريتان متواجهتان في "جُنغ صُن" بينهما مركب تصل بين شائطيهما. وكان هناك عدد من العشاق من القريتين يحتفظون بحبهم سرًّا. وذات يوم، هطل المطر غزيرًا وفاض النهر، فعجز العاشقان عن اللقاء. وأغنية "جُنغ صُن آراري 정선아라리" هي التي تصف الإحباط والغضب الناتجين عن العجز عن اللقاء.

وبغض النظر عن الأصل الحقيقي للأغنية، فإن أهالي "جُنغ صُن" دائمًا ما يغنونها، عند قطع الحطب أو قطف الأعشاب. وحتى هؤلاء الذين يسكنون المناطق العالية من جُنغ-صُن حين كانوا يقسمون العمل لحرث الأراضي الزراعية، كانوا يتبادلون غناء مقاطع الأغنية مع الآخرين ليتأكدوا حين يردون عليهم بالغناء أنهم بخير وأنهم لم يتعرضوا لأي هجوم من أي حيوان بري وحشي.

ويطلق الناس في عصرنا الحديث على هذه الأغنية اسم "جونغ صُن آريرانغ"، وهو ما يخلط بينها وبين أغنية "جُنغ صُن آريرانغ" التي يغنيها مطربو الأغاني التراثية الشعبية من منطقة كيونغ-غي. وهي أغنية أسرع إيقاعًا من الآراري العادية، وتتضمن بعض الأحداث الطريفة والتعليق عليها.





في شهر فبراير من عام 2018، عقدت الدورة الثالثة والعشرين من الأولمبياد الشتوي في "بيونغ-تشانغ" القريبة من "جونغ-صُن". وقد قيل في التعليق على أولمبياد بيونغ-تشانغ الشتوي إنه كان أفضل أولمبياد في تاريخ الأوليمبيات الشتوية من حيث التنظيم، وهو ما جعله يحوز على مكانة خاصة في قلوب الكوريين. وكان المسؤول عن موسيقى حفل الافتتاح وحفل الختام الملحن "يانغ بانغ أون 양방언". وكان قد أعلن قبيل الأولمبياد عن ألبومه "أصداء بيونغ تشانغ" الذي ضم عددًا من المعزوفات المستوحاة من "جُنغ صن آريرانغ".

وقد أبدع المشاركون في ذلك الحدث العظيم بدءًا من غناء "سونغ سو-هي"، وحتى فرقة "جون إين غوون 전인권" الموسيقية، والمطرب "ها هيون-وو 하현우" من فرقة "كوكّا ستان 국카스텐"، وعزف "باك جي-هييه 박지혜" على الفيولين، وعازف الجيتار الياباني "أوشيو كوتارو 오시오 코타로" وغيرهم.





الحلقات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

- "جُنغ صُن آراري 정선아라리" غناء "كيم بيونغ-غي 김병기" و"باك كيونغ-وون 박경원".

- "جونغ صُن آريرانغ 정선아리랑" غناء "سونغ سو-هي 송소희" أداء "دو بون جيه دال 두 번째달".

- "جُنغ صُن آريرانغ 정선아리랑" من ألحان "يانغ بانغ-أون 양방언" وغناء "ها هيون-وو 하현우".



