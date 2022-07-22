افتتاح مركز جديد للترويج السياحي للسائحين الأجانب في سيول

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افتتحت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة ومنظمة السياحة الكورية مركز "هايكر غراوند 하이커 그라운드"، للترويج السياحي، ويتكون المبنى من 5 طوابق ويقع في مركز سيول التابع لمنظمة السياحة الكورية. وبالنظر إلى خلفية اسمه "Hikr Ground"، فإنه يعني أن كوريا ستستقبل السياح في جميع أنحاء العالم وتصبح ملعبا للمسافرين العالميين.

الجدير بالذكر أن هذا المركز تم تصميمه خصيصا لتلبية تطلعات جيل MZ، ويُوفّر محتويات السياحة الكورية الشعبية من خلال دمجها مع مختلف المجالات مثل التكنولوجيا الذكية، وهالليو، والفن. وبالنظر إلى كل طابق، فإن الطابق الأول يوجد فيه جدار وسائط كبير يوفر محتويات فيديوهات سياحية كورية نابضة بالحياة مع موضوعات مثل الوجهات السياحية الرئيسية في كوريا، والكيبوب، والدراما الكورية. ويمكن لأي سائح يزور هذا المركز أن يقدر ليس فقط المناظر الطبيعية لكل منطقة من مناطق كوريا، ولكن أيضا مظهر المدن الخمس الرئيسية المحورية للسياحة في كوريان مثل "موك بو" و"بوسان" و"جون جو"، من خلال الفن الإعلامي.

وايضا توجد في الطابق الثاني مساحة خاصة يمكن فيها للزوار تجربة الكيبوب بشكل مباشر. بمعنى آخر، يمكن للزوار تخطيط مقاطع الفيديو الموسيقية الخاصة بهم وتصويرها باستخدام أكثر من 100 خلفية افتراضية مطبقة بتقنية الواقع الممتد. وعلى وجه الخصوص، يمكن لأي شخص تجربة أن يصبح آيدول في مساحة تصوير الفيديو الموسيقي.

يُشار الى أن هذا المكان تم تصميمه ليلبي مستوى تطلعات جيل MZ الذين يحبون الكيبوب. وبالإضافة إلى معلومات السفر العامة، تتوفر استشارات السياحة العلاجية أيضا باللغات الأجنبية مثل الروسية والصينية. وذلك يعتبر مفيدا للمسافرين الذين يزورون كوريا للسياحة العلاجية، بحيث يكون لديهم فرصة جيدة لتجربة كيف يستمتع ويلعب جيل MZ في كوريا.