بويز تعود في أغسطس بإصدار ألبوم جديد

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ستعود فرقة "بويز" بإصدار ألبوم مصغر جديد هو السابع لها بعنوان "كن حذرا" يوم السادس عشر من أغسطس.

ويأتي إصدار هذا الألبوم بعد تسعة أشهر من الكشف عن ألبوم الفرقة المصغر السابق بعنوان "مافيريك" في شهر نوفمبر من العام الماضي.

وقد قامت فرقة "بويز" المكونة من 11 عضوا بجولة عالمية في 6 مدن في الولايات المتحدة وبعض المدن في جنوب شرق آسيا.

وقبل الكشف عن ألبومها الجديد، ستقيم الفرقة ثلاث حفلات في سيول في الأسبوع الأول من أغسطس وحفلات أخرى في اليابان.