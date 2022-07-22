بي تي إس تتعاون مع الفنان الأمريكي بيني بلانكو ومغني الراب الأمريكي سنوب دوغ

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من المقرر أن يتعاون أعضاء فرقة "بي تي إس" الأربعة: "جين" و"جيمين" و"في" و"جونغ كوك"، مع المطرب وكاتب الأغاني ومنتج أسطوانات الأمريكي البرازيلي "بيني بلانكو"، ومغني الراب الأمريكي "سنوب دوغ" في إصدار أغنية جديدة في شهر أغسطس القادم.

وسوف يتم الكشف عن هذه الأغنية بعنوان "قرارات سيئة" يوم الخامس من أغسطس، بحيث تدرج الأغنية ضمن ألبوم "بيني بلانكو" الكامل الثالث الذي سيتم الكشف عنه في وقت لاحق من هذا العام. وقالت وكالة "بيت هيت" إن مشروع التعاون هذا جاء بناء على طلب "بيني بلانكو".