آيو تعود كمطربة بعد أداء تمثيل سينمائي





ستعود المطربة "آيو" كمطربة بعد أن شاركت في أداء تمثيل في فيلم "السمسار".

وقالت وكالة "إيدام" الترفيهية إن المطربة "آيو" ستقيم حفلات غنائية يومي السابع عشر والثامن عشر من شهر سبتمبر القادم في استاد جام شيل الأولمبي في سيول تحت عنوان "الوقت الذهبي: تحت الشمس البرتقالية".

وسوف تكون تلك الحفلات هي الأولى من نوعها منذ 3 سنوات، أي منذ أن أقامت المطربة "آيو" حفلات غنائية في 4 مدن كورية و6 مدن آسيوية في عام 2019.

كما ستكون المطربة "آيو" أول فنانة تقيم حفلات غنائية في استاد جام شيل الأولمبي الذي يستوعب 100 ألف شخص.