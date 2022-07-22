تدفق المواطنين يمدد فترة انعقاد مهرجان المياه في مدينة جانغ هونغ





يقضي عدد من المواطنين الكوريين إجازات الصيف وسط ذروة الحرارة الصيفية الملتهبة. ومن أجل تخفيف الحرارة، تقام مناسبات ومهرجانات في كل أنحاء البلاد، وفي مقدمتها مهرجان المياه في مدينة "جانغ هونغ" بمقاطعة جنوب "جولا". حيث كان سكان المنطقة والزوار مترقبين يوم افتتاح فعاليات المهرجان لأنه يُقام لأول مرة منذ 3 سنوات، وبعد افتتاح المهرجان في نهاية الأسبوع الماضي، كان من القرر اختتامه في السابع من شهر أغسطس، لكن فترة المهرجان ستمتد حتى التاسع. يدل ذلك على تدفق سكان المنطقة والزوار من كل أنحاء البلاد إلى موقع المهرجان. ويعتبر هذا المهرجان بمثابة معارك بالمياه، معنى ذلك منذ لحظة بدء الفعاليات، يتصادم الزوار وسكان المنطقة على المياه، ولذا يحمل المهرجان شعار "منطقة جانغ هونغ، تربط بين البشر والمياه". وكانت قد بدأت فعاليات المهرجان باستعراض المعركة الكبرى التي وقعت فيما بين الجنرال "أول جي مون دوك" وهو المشهور بشجاعته خلال فترة مملكة "كوكوريو" وجنود مملكة "سو" الصينية. تعتبر تلك المعركة ضمن المعارك العظمى الثلاث في التاريخ الكوري. وقد وقعت في أثناء عبور جنود مملكة "سو" الصينية لمياه النهر. وهكذا تتكون جميع فعاليات المهرجان من البرامج التجريبية التي يمكن للسكان والزوار معا الاستمتاع بها بأنفسهم، وفي نفس الوقت، يمكنهم تعلم بعض الحقائق التاريخية التي وقعت على أراضي المنطقة. بالإضافة إلى ذلك فإن مختلف الألعاب باستخدام القوارب أو الدراجات ستُجري على مياه النهر، أو تُقدم العروض الغنائية الليلية في المسبح، وهو ما سيساعد المشاركون على التغلب على الحرارة. وهناك حاليا إعصار صيفي، لكن فعاليات المهرجان تُجري فوق مياه النهر أو داخل المياه أو باستخدام المياه، وبالتالي لا تعرقل الأمطار متعة المهرجان.