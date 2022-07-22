ترتيبات لانطلاق مهرجان الطماطم الصيفي

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من المتوقع أن يتم إقامة مهرجان بالطماطم مشابه لمهرجان المياه الذي ينظم حاليا في مدينة "جانغ هونغ"، حيث أن هذا المهرجان يُقام لأول مرة منذ 3 سنوات، وسوف يفتتح في الخامس من هذا الشهر ويستمر ثلاثة أيام. وسوف يتميز مهرجان الطماطم بتنظيم وحدات عسكرية موجودة في المنطقة التي يُقام المهرجان فيها. ولذلك يعتبر مهرجانا للتعايش والتوافق فيما بين القطاعين الحكومي والمدني والجيش. كما يتميز المهرجان بالانقسام إلى 3 مناطق، وهي المنطقة العالمية والمنطقة المثالية ومنطقة المياه. في المنطقة العالمية، يتم تقديم عروض غنائية مع تنفيذ برامج غنائية وموسيقية. وفي المنطقة المثالية، يتم تنظيم برنامج تحت عنوان "ابحث عن خاتم ذهبي"، وهو البحث وسط كميات كبيرة من الطماطم، تبلغ حوالي 45 طنا، إذا وجده أحد ما، فسوف يكون صاحب الحظ السعيد. ويبلغ وزن الخاتم الذهبي حوالي 11 غراما، ويعادل حوالي 8 ملايين وون أي حوالي 6200 دولار. أما في منطقة المياه، فيوجد مسبح وملعب يستطيع الزوار فيه اللعب باستخدام مسدسات المياه. بالإضافة إلى ذلك، توجد بعض الزوايا، من بينها السوق حيث يستطيع الزوار شراء الطماطم المزروعة في تلك المنطقة بأسعار مغرية.

تجدر الأشارة الي أن هذا المهرجان يُقام بتنظيم وحدات عسكرية بشكل مشترك، لذلك توجد زاوية للقيام بتجربة بعض الأنشطة العسكرية مثل التنافس للوصول إلى حفرة مبنية باستخدام الطماطم. وكما يتوقع الزوار بعض الأطباق المطبوخة باستخدام الطماطم، فيمكن لحوالي ألف زائر، تذوق طبق النودل مع صلصة الطماطم. وسوف يسهم هذا المهرجان في تنشيط الوضع الاقتصادي للمنطقة، وزيادة دخل مزارع الطماطم في المنطقة.