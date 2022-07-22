الرئيس الأمريكي جو بايدن يحصل على اسم كوري

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حصل الرئيس الأمريكي "جو بايدن" على اسم كوري. وهو عبارة عن كلمات صينية تعني "نجم كوكب الأرض"، حيث إن كلمة "بيه" هي اسم العائلة، وكلمة "جي" تعني "أرض"، أما كلمة "بيول" فهي "نجم". يُشار الى أن اسم العائلة له علاقة مع الإقليم، وقد يكون ليس إقليما واحدا فقط، حيث توجد بعض الأقاليم حسب الظروف، على سبيل المثال اسم العائلة "كيم"، له علاقة مع منطقة "كوانغ سان" بمقاطعة "جولا". لذلك فان اسم عائلة الرئيس أي "بيه"، تم تحديد الإقليم الذي ينتمي اليه وهو "بيونغ تيك" في ضاحية العاصمة سيول، وهي منطقة توجد فيها وحدات عسكرية أمريكية.

يُشار الى أن الرئيس "بايدن" ليس هو الأول الذي يحصل على اسم كوري. فقد حصل الرئيس الأسبق "باراك أوباما"، على الاسم "أو هان ما". وحصل الرئيس السابق "ترامب" على الاسم "أو دي إيل"، ليس الرؤساء فقط بل حصل بعض الشخصيات البارزة على أسماء كورية. وفور وضع هذا الخبر على الإنترنت، نقلت وسائل الإعلام الصينية هذا الخبر، ثم عبر الصينيون عن عدم راحتهم بهذا الشأن. وذلك بسبب استخدام كلمات صينية، فقد كُتب الاسم الكوري للرئيس الأمريكي بحروف صينية مع الحروف الكورية في نفس الوقت.