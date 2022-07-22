افتتاح دورة التراث العالمي وجها لوجه في سيول

ⓒ YONHAP News, Korea National University of Cultural Heritage

افتتاح الدورة التدريبية للتراث وجها لوجه بمشاركة عدد من العاملين والخبراء في مجال التراث العالمي من حوالي عشرين دولة، ومن المتوقع أن تستمر حتى الثاني عشر من هذا الشهر. يُشار الى أن هذه الدورة تنظمها هيئة التراث الثقافي الكورية وجامعة الثقافة الكورية التقليدية، والمركز الدولي لدراسة وصون وترميم الممتلكات الثقافية "إيكروم"، والاتحاد الدولي لصون الطبيعة ومواردها، وذلك تحت عنوان: "الدورة التدريبية الخاصة لصون الطبيعة والتراث الثقافي لعام ألفين واثنين وعشرين". يذكر أن هذا النوع من الدورات التدريبية تم وضعها من خلال دعم وزارة بيئة المناخ النرويجية في عام ألفين وخمسة عشر كأحد برامج قيادة التراث العالمي التي ينفذها المركز والاتحاد الدوليين ومنظمة اليونسكو. وتستهدف البحث عن وسائل للتجانس مع حياة السكان في عملية وضع وإدارة السياسات الرامية إلى حماية مختلف أنواع الممتلكات الثقافية بما في ذلك التراث العالمي. وأصبحت جامعة الثقافة الكورية التقليدية شريكة في هذه الدورات منذ العام الماضي وظلت تشارك في تصميم وإدارة الدورات التدريبية لتقام دورة هذا العام لأول مرة في كوريا. وسوف تقام دورة هذا العام وجها لوجه لأول مرة منذ 3 سنوات بسبب وباء كورونا، وسوف تجري في العاصمة سيول ومدينة "بويو" بمقاطعة جنوب تشونغ تشُنغ. ويشارك فيها ثلاثة عشر خبيرا في التراث الثقافي كمحاضرين من ثماني دول، بما في ذلك إيطاليا وكينيا ومصر، حيث يلقون محاضرات عن مختلف الموضوعات لواحد وعشرين متدربا. خاصة من المتوقع أن يتم إلقاء الضوء على المسطحات الكورية "كو تشانغ" التي تم تسجيلها كتراث عالمي في عام ألفين وواحد وعشرين، وذلك من أجل مناقشة سبل الحفاظ على قيمتها، وكذلك مساهمتها في تحسين جودة حياة السكان فيها.

وقد أقيمت اليوم مراسم افتتاح الدورة في القاعة الرئيسية للمتحف الوطني للقصور القديمة في سيول حيث تم تقديم محتويات وأهداف الدورة التدريبية بمشاركة المسؤولين ذوي الصلة ببرامج قيادة التراث العالمي.