فوز مدرسة ثانوية كورية في مسابقة للكرتون في اليابان

ⓒ YONHAP News

فازت إحدى المدارسة الثانوية الكورية في مسابقة للكرتون أقيمت في اليابان. وقالت وكالة طوكيو للأنباء وهيئة الإذاعة اليابانية إن إتش كي، إن مدرسة "جونّام 전남" الثانوية الكورية للبنات فازت بالمركز الأول في مسابقة الكرتون التي أقيمت في مدينة كوتشي 고치 اليابانية يوم الحادي والثلاثين من شهر يوليو الماضي. الجدير بالذكر أن هذه المسابقة تعتبر أكبر مسابقات الكرتون للمدارس الثانوية حجما في اليابان حيث يتنافس فيها طلاب المدارس الثانوية في مهارات الإبداع والتعبير. وشاركت في مسابقة هذا العام مائة وتسع وسبعون مدرسة. وفي المسابقة التمهيدية التي أقيمت يوم الثلاثين من الشهر الماضي تأهلت ثلاث مدارس ثانوية أجنبية وسبع عشرة مدرسة ثانوية يابانية للمرحلة النهائية. وكان موضوع المرحلة النهائية من المسابقة هو: "عالم لطيف"، حيث رسم كل فريق مكون مما بين ثلاثة وخمسة طلاب أعمالهم في غضون خمس ساعات ونصف. وبدأ عمل الفريق الممثل لمدرسة جونام الكورية بمشهد يقترب فيه رجل مغطى بالوشم من الجزء العلوي من فتاة في مدرسة ثانوية ضلت طريقها. وكانت الفتاة خائفة في البداية إلا أن وشم الرجل عبارة عن خريطة، حيث ساعدها بها في البحث عن الطريق. وينقل هذا العمل رسالة مفادها أنه عندما نرى أشخاصا آخرين فإنه يجب علينا أن نحكم عليهم اعتمادا على قلوبهم وليس على مظاهرهم الخارجية. وكانت مسابقة عام ألفين وعشرين قد ألغيت بسبب كورونا، ثم أقيمت مسابقة العام الماضي عبر الإنترنت، وأخيرا جاءت مسابقة هذا العام وجها لوجه لأول مرة منذ 3 سنوات. وفي مسابقة عام ألفين وسبعة عشر فازت مدرسة "جونام" الثانوية الكورية للفنون بالمركز الأول لتصبح أول مدرسة ثانوية أجنبية في هذا المجال.