زيادة كبيرة في عدد الأسر المكونة من غير أفراد العائلة

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بلغ عدد الأسر المكونة من غير أفراد الأسرة أو الأقرباء مليون شخص، وتعني الأسر المكونة من أحباء أو أصدقاء ويعيشون بشكل. حيث زاد هذا العدد بنسبة 11.2 بالمائة بالمقارنة مع عام 2020. وهذا يعني استمرار زيادة عدد الأسر المكونة من غير أفراد العائلة. هناك أسباب كثيرة لذلك، ولكن السبب الأكبر فهو السبب الاقتصادي أي تقاسم التكاليف المعيشية. ويمكن ملاحظة ذلك في أحيان كثيرة فيما بين الطلبة الجامعيين أو الموظفين الشباب. فهم ليس لديهم قدرة كافية لتحمل تكاليف المعيشة، ولذلك يتقاسمونها مع الزملاء أو الأصدقاء أو حتى الغرباء، ثم يتحملون التكاليف مثل أجرة الشقة وبعض الضرائب المعيشية بشكل مشترك. خاصة منذ تجاوز العدد 500 ألف شخص لأول مرة في عام 2016، ظل يزداد بشكل تدريجي وباستمرار كل عام. لذلك فأن هذا النمط من الأسر يعتبر نوعا جديدا من الأسر لأنه يتوافق مع مفهوم الأسرة. فالأسرة تشترك في الإقامة والأكل. فكلمة "شيك كو" الكورية التي تشير إلى الأسرة، تعني "تناول الطعام معا". وحسب استبيان أُجري بمشاركة ألفي شخص من الفئة العمرية بين 18 و69 سنة، اتضح أن ستة من بين كل عشرة شباب يوافقون على توسيع إطار مفهوم الأسرة حتى يشمل الأحباء غير المتزوجين، والذين يسكنون معا، بالإضافة إلى الأشخاص الذين لا يتزوجون إطلاقا. لذلك من الأفضل تعديل مفهوم الأسر في المجتمع ومن ناحية القانون أيضا، لأن القانون المعني القائم ينص على مفهوم الأسرة القائمة على الزواج وتسجيل الزواج في إدارة المنطقة المعنية.