تاثيرات واسعة بعد نجاح المسلسل المحامية الغريبة أو يونغ أو





يتلقى مسلسل "المحامية الغريبة أو يونغ أو" إعجابا هائلا في كوريا وفي العديد من الدول الأخرى، بما في ذلك الدول العربية، وذلك بفضل القنوات التي تبث المسلسل. وليست قصص المسلسل أو أبطاله فقط، بل أصبح هناك أهتمام بالحوت والدولفين الذي تحبه البطلة. فالكثير من الناس وقعوا في حب الحوت والدولفين، ومن ناحية أخرى، أصبح هذا المسلسل فرصة لجعل المشاهدين يعيدون النظر في حبس الحيوانات والطيور في أقفاص، أو السمك في أحواض. على سبيل المثال فأن حبس الدولفين في حوض ضيق من أجل المتعة فقط، أمر معقول.

يذكر أنه كانت هناك أنشطة لبعض الطلاب في إحدى المدارس الابتدائية ناتجة عن تأثيرات هذا المسلسل، فقد أرسل أولئك الطلاب رسائل كتبوها بأنفسهم، يطالبون فيها بوقف تقديم عرض الدولفين في منتزه "كوجي سي ورلد". من المعروف أن في هذا المنتزه 3 أحوات بيضاء تم صيدها من المحيط المتجمد الشمالي في روسيا، إلى جانب 7 دلافين مستوردة من اليابان، وكلها تعيش في حوض ضيق. وذلك من أجل تقديم العروض من أجل المشاهدين، أو من أجل البرنامج التجريبي الذي يُمنح للزوار، مثل الركوب على ظهر الحوت، أو لمسه، أو إطعامه. هناك جدل فيما يتعلق بهذه البرامج، لأنها قد تؤدي إلى إيذاء جسدي للحوت والحيوانات، لكنها تظل تُجري باستمرار على الرغم من الجدل والمعارضة. وقد أعلنت وزارة المياه والأسماك مؤخرا عن وقف هذه البرامج التجريبية، لكن البرامج لم تتوقف حتى الآن، ولذلك أرسل الطلاب الصغار رسائل تحتج على ذلك مع مطالبة بإيقاف العروض والبرامج.

يذكر أن الحوت لديه ذكاء عال مماثل للبشر وكذلك مشاعر عاطفية، ويدرك حقيقة أنه محبوس في حوض، ومعاملة مثل هذا النوع من الحيوانات بذلك الأسلوب، غير مناسب إطلاقا. لذلك يجب إعادتها إلى البحر. حيث أن هذا الوعي سينتشر باستمرار، وذلك بفضل المسلسل.