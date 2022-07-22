فيلم معركة هان سان يجذب أنظار المشاهدين حول العالم





من بين الأفلام العالمية التي تجذب اهتمام المتفرجين بفضل قصصها ومستوياتها العالية والاستثمارات الباهظة في الإنتاج، يحظى فيلم كوري بدأ عرضه مؤخرا بإعجاب ملحوظ. ويحمل الفيلم عنوان "معركة هان سان، ظهور التنين"، وبعد مرور 3 أيام فقط من بدء عرضه، بلغ عدد المتفرجين مليونين، واحتل المركز الأول. ويدور الفيلم حول البطل الجنرال العظيم "إي سون شين" ومعركته ضد الجيش الياباني. هذه المعركة، أي "هان سان" البحرية، تعتبر ضمن 3 معارك ضخمة ومهمة في التاريخ الكوري. ووقعت هذه المعركة ضمن الحرب الناجمة عن غزو الجنود اليابانيين لشبه الجزيرة الكورية في عام 1592، وبسبب القوات الضخمة وعدد الجنود الهائل، تعرضت مملكة "جوسون" آنذاك لخطورة. وأيضا خلال معركة "هان سان" تعرض الجنود الكوريون خلالها لخطورة بسبب قلة عددهم مقارنة مع القوات اليابانية الضخمة، ونقص الأسلحة. لكن بسبب الاستراتيجية التكتيكية الرائعة، قاومت القوات البحرية الكورية الأساطيل اليابانية. وتماشيا مع شعبية الفيلم الملموسة، تُفتتح فعاليات مهرجان معركة "هان سان" العظمى في مدينة "تونغ يونغ" جنوب البلاد، التي وقعت المعركة فيها. فقد استمرت تلك الحرب 7 سنوات، وهو ما أوقع الشعب في معاناة وألم شديد، وأصبحت معظم الأراضي الكورية محتلة. وبدون الانتصار في تلك المعركة البحرية، ربما كانت شبه الجزيرة الكورية محتلة تماما من قبل اليابان. وعند زيارة موقع المهرجان بعد مشاهدة الفيلم، فسوف نستطيع الاستمتاع بفعاليات المهرجان بشكل أفضل. ومن أجل استيعاب العديد من الزوار، تم تمديد فترة المهرجان إلى 9 أيام من 5 أيام، كما ستُجرى فعاليات في بعض الجزر المجاورة لجزيرة "هان سان" التي كانت موقعا للمعركة. وبالرغم من الكثير من البرامج والفعاليات والمناسبات، لكن الزوار يتطلعون بكل شغف لاستعراض مشاهد المعركة. فعلى البحر ستعرض حوالي مائة سفينة من السفن السياحية وسفن صيد الأسماك وغيرها مشهد مكافحة الأساطيل اليابانية البحرية. فوق ذلك، سوف يزور مخرج الفيلم موقع المهرجان ليحكي القصص المتعلقة بالفيلم.