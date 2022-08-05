تشيل-صُك / يون بول / مولي تاريونغ

يوافق اليوم يوم "تشيل صُك"، وهو اليوم السابع من الشهر السابع بالتقويم القمري، وهو اليوم الذي يُسمح فيه للعاشقين "كيونو" و"جيغنيو" باللقاء كل عام، حسب الأسطورة الشهيرة. وتقول الأسطورة إنه في قديم الزمان، عاشت امرأة بارعة في الغزل في مملكة السماء، وكان اسمها "جيغنيو"، وقد وقعت في حب راعي ماشية يدعى "كيونو". وعندما يقع الناس في الحب، يهملون كل شيء في الحياة إلا ذلك الحب. وهذا ما حدث للعاشقين "كيونو" و"جيغنيو"، اللذين أهملا عملهما تمامًا فسادت الفوضى في مملكة السماء. ثارت ثائرة الإمبراطور، وحكم عليهما بالعيش مفترقين تفصل بينهما مجرة درب التبانة، على أن يسمح لهما باللقاء في يوم واحد فقط كل عام: يوم التشيل صُك. ولكن العاشقين لم يكن لديهما ما يعبران المجرة الواسعة عليه في ذلك اليوم، فكانا يقضيانه في تأمل بعضهما بعضًا في حسرة والبكاء بدموع مريرة. ولما رقت الغربان لحالهما، صنعت بأجسادها الطائرة جسرًا يعبر العاشقان عليه ليلتقيا. بكى المحبان فرحةً حين التقيا أخيرًا، ولكن دموعهما سرعان ما تحولت إلى دموع حزن مع اقتراب موعد الفراق من جديد. ولذلك يقول الناس إن السماء دائمًا تمطر في يوم تشيل-صُك بسبب "كيونو" و"جيغنيو". كما يقولون أيضًا إن البقاع الصلعاء في رؤوس الغربان هي آثار أقدام الحبيبن إذ سارا على الجسر الطائر.

ربما يهمس "كيونو" و"جيغنيو" بكلمات الحب الدافئ في السماء فوقنا. ويبدو أن أصل القصة يعود إلى نجمي "النسر الواقع" و"النسر الطائر" اللذين يقتربان من بعضهما جدًّا قرب يوم "تشيل-صُك". ولا شك أن الناس في الماضي قد ألفوا قصة الحب الحزينة هذه بعد تأمل طويل في سماء الصيف ونجومها. وأغنيتنا التالية هي أغنية بعنوان "يون بول 연불"، تقول بعض كلماتها:

تهب الرياح كالأرض المرتجفة، ويهطل المطر البارد

وعدني حبيبي أن يأتي الليلة، ولكن كيف له أن يأتي في عاصفة كتلك؟

ولكن إذا جاء رغم العاصفة، فهذا يعني أننا مقدرَين لبعضنا

ولو كان كيونو وجيغنيو حقيقيين، لفضلا اللقاء ولو كان الجو عاصفًا أو كانت الثلوج تهطل بعنف.

كان الكوريون يحبون تناول الفطائر أو الشعيرية في يوم "تشيل-صُك"، وهي أطعمة تناسب الجو الممطر. كما كان هناك عادة قديمة أخرى في يوم تشيل-صُك تُدعى "غول غيو 걸교". حيث كانت النساء تقدمن ثمار الشمام والخيار وغيرها من فاكهة الصيف في الصباح الباكر في ذلك اليوم، ثم يرجون جيغنيو أن تجعلهن ماهرات في الغزل والحياكة مثلها. وإذا جاء عنكبوت لينسج شبكته حول الفاكهة، كن يعتقدن أن جيغنيو قد سمعت أمنياتهن، وقد قررت تحقيقها. وهذا لأن الغزل والحياكة كانت من أهم المهارات المطلوبة من النساء في ذلك العصر.





الحلقات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

- معزوفة هيغم بعنوان "تشيل-صُك 칠석" عزف "كوت بيول 꽃별" على الهيغم.

- نسخة حديثة من أغنية "يون بول 연불" أداء "ها يون-جو 하윤주".

- "أغنية عجلة الغزل" أو "مولي تاريونغ 물레타령"، نستمع إليها بأداء "أن هيانغ-يون 안향연" و"أوه جُنغ-سوك 오정숙" و"نام هيه-صُنغ 남해성".



