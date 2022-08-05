معرض لتشكيلات الخطين الكوري العربي في سيول

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ستقيم الفنانة صوفيا الخولي البروفسورة في قسم تعليم الرسم في جامعة الإسكندرية في مصر معرضا خاصا لتشكيلات الخطيْن الكوري والعربي خلال الفترة من الـ10 وحتى الـ15 من شهر أغسطس الحالي في مركز الرسم الكوري في منطقة إين سا دونغ الواقعة وسط العاصمة سيول.

يشار إلى أنها حصلت على شهادة دكتواره في علم التصميم من جامعة جونغ آنغ الكورية. وتقيم حاليا في كوريا الجنوبية كباحثة خاصة ضمن برنامج الزمالة البحثية الذي تنفذه المؤسسة الكورية للتبادلات الدولية.

ومن المقرر أن تستعرض في المعرض عددا من أعمال تشكيلات الخطين الكوري والعربي الجميلة التي أنتجتها تعبيرا عن التجانس الرائع والساحر بين الخطين.

ومن المتوقع أن يساهم هذا المعرض مساهمة كبيرة في بناء مجال جديد لتجانس الخطين الكوري والعربي وتقريب المسافة الفنية بين كوريا والدول العربية إن شاء الله.