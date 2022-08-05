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معرض لتشكيلات الخطين الكوري العربي في سيول

#أخبار كورية عربية l 2022-08-05

لقاء الجمعة

ⓒ Getty Images Bank

ستقيم الفنانة صوفيا الخولي البروفسورة في قسم تعليم الرسم في جامعة الإسكندرية في مصر معرضا خاصا لتشكيلات الخطيْن الكوري والعربي خلال الفترة من  الـ10 وحتى الـ15 من شهر أغسطس الحالي في مركز الرسم الكوري في منطقة إين سا دونغ الواقعة وسط العاصمة سيول.

يشار إلى أنها حصلت على شهادة دكتواره في علم التصميم من جامعة جونغ آنغ الكورية. وتقيم حاليا في كوريا الجنوبية كباحثة خاصة ضمن برنامج الزمالة البحثية الذي تنفذه المؤسسة الكورية للتبادلات الدولية.

ومن المقرر أن تستعرض في المعرض عددا من أعمال تشكيلات الخطين الكوري والعربي الجميلة التي أنتجتها تعبيرا عن التجانس الرائع والساحر بين الخطين.

ومن المتوقع أن يساهم هذا المعرض مساهمة كبيرة في بناء مجال جديد لتجانس الخطين الكوري والعربي وتقريب المسافة الفنية بين كوريا والدول العربية  إن شاء الله.

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