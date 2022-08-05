مسابقة الشركات الناشئة الكورية العربية لعام 2022





ينظم الاتحاد الكوري للتجارة الدولية والجمعية الكورية العربية المسابقة الثانية للشركات الناشئة الكورية العربية للمشروعات الابتكارية خلال الفترة من الـ1 من شهر يوليو وحتى الـ31 من أغسطس.

وقد أقيمت هذه المسابقة لأول مرة في العام الماضي من أجل منح الشركات الناشئة وأصحاب المشروعات المبتدئين الذين يرغبون في التقدم إلى الأسواق العربية، فرصة للتعرف على الأسواق في الدول العربية وتلقى توجيهات في هذا الشأن..

وتقام المسابقة في فئتين، هما: فئة الشركات الناشئة وفئة الأفكار المبتكرة. وسيتم منح جوائز مالية للشركات والفرق الفائزة بالمراكز الخمسة الأولى في كل من الفئتين.

فمثلا، سيتم منح جائزة مالية تبلغ 20 مليون وون أي ما يعادل حوالي 16 ألف دولار للشركة الفائزة والفريق الفائز بالمركز الأول في فئة الشركات الناشئة ليتم من خلالها تغطية جزء من التكاليف اللازمة لتأسيس شركة خاصة.

وتستهدف هذه المسابقة مشغلي الشركات الناشئة من الكوريين الذين يرغبون في التقدم إلى الأسواق العربية، ويخططون لإنشاء شركات ناشئة، لتوفير فرص لهم للتسويق الناجح من خلال تقديم أنواع مختلفة من الدعم، منها التوجيهات والزيارة للأسواق العربية.

وقد شارك في المسابقة الأولى عدد من طلاب الجامعات وكليات الدراسة العليا من الكوريين والعرب المقيمين في كوريا الجنوبية وشباب آخرون لديهم أفكار مبدعة ذات صلة بالأعمال مع الدول العربية.