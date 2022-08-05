جدل بشأن قيادة شابين نصف عاريين لدراجة نارية وسط العاصمة سيول

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وقع حادث وسط العاصمة سيول خاصة في المنطقة جنوب نهر الهان التي تتميز بوجود المباني المتألقة والشركات المشرفة على الفرق الغنائية، والمحلات التجارية الضخمة. وظل هذا الحدث يحتل اهتمام عامة الناس حتى بعد مرور أيام منذ وقوعه، وهو ركوب كوريان نصف عاريين لدراجة نارية على الطريق وسط المنطقة، حيث أن الرجل خلع الزي العلوي تماما، ويرتدي سروالا فقط، بينما تجلس وراءه سيدة. هكذا ركبا الدراجة النارية، وتم التقاط صورة ثم وُضعت على الإنترنت، وسرعان ما انتشرت. حيث أن اللبس غير مسموح به قانونيا فهو مناسب لشواطئ البحر فقط. ونتيجة للضجيج الذي هز المجتمع، تم اتخاذ قرار بفرض عقوبة بتهمة التعري المفرط الذي يعتبر ضمن القانون جريمة خفيفة. لكن الآراء تنقسم حول ما إذا كان لبسهما يخالف القانون أم لا. وحسب القانون تتم معاقبة الذي يكشف عن بعض أجزاء حساسة من الجسم في أماكن مفتوحة بشكل علني، بما يزعج الآخرين أو يجعلهم يشعرون بعدم الراحة. والنقطة المهمة المثيرة للجدل أن تصرفهما يجعل الآخرين يشعرون بعدم الراحة. على أساس ذلك، فأن المشاعر التي شعر الناس بها عند رؤيتهما، ستكون عنصرا مهما للحكم.

يُشار الى أن ارتداء الأزياء المناسبة في مختلف الظروف والأماكن مهم جدا، حيث نجد في شواطئ البحار الناس شبه عاريين لكن لا يحدث الشعور بعدم الراحة في مثل هذه الأماكن. يذكر أن المجتمع الكوري مجتمع محافظ، آمن ويحافظ على التقاليد والعادات التقليدية الجميلة، لذلك لا يريد دخول مثل هذه الثقافة الأجنبية إلى المجتمع الكوري.