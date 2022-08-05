إشادة كبيرة بالفيلم الكوري معركة هان سان ظهور التنين





تلقى الفيلم الكوري "معركة هان سان: ظهور التنين" إعجابا كبيرا من قبل المتفرجين. بالإضافة إلى ذلك، أذهل المتفرجين، لأنه تضمن عناوين مكتوبة باللغة الكورية، وقد عبر الكثير من المتفرجين عن إعجابهم بذلك. هذه العناوين الكورية ليست موجودة في جميع مشاهد الفيلم، بل في الجزء الأخير، خاصة في اثناء وقوع المعركة البحرية الشرسة بين القوات الكورية ضد الأساطيل اليابانية. هذه المشاهد تُجري في الغالب على متن سفن، وقد استخدمتْ مؤثرات صوتية منوعة مثل أصوات الموج وأصوات الأسلحة وصرخات الجنود لنقل مشاهد الحرب بشكل حيوي. لكن بسببها، لم يستطع المتفرجون الاستماع إلى كلام الأبطال. في الماضي، عند مشاهد مثل هذا النوع من الأفلام يصغي المتفرجون إلى كلام الأبطال وسط المؤثرات الصوتية، ولكن ربما لا يستطيعو مشاهدة بعض المشاهد المهمة في نفس الوقت.

في هذا الصدد فأن هذا الفيلم كان خاليا من هذه الشكاوى المتعلقة بعدم سماع كلام الممثلين وذلك بفضل العناوين، حيث عبر المتفرجون عن ارتياحهم. علي الرغم من أن البعض يرئ أنه من الأفضل عدم وجود عناوين كورية على الأفلام الكورية إلا عند الضرورة وعلى بعض المشاهد فقط، وليس بالكامل.