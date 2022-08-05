هيئة التراث الثقافي تنظم حفلا للتعريف بالتراث الثقافي الكوري في الخارج

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2022-08-05
#بانوراما الأخبار الكورية l 2022-08-09
أقامت هيئة التراث الثقافي والمؤسسة الكورية للتراث الثقافي الموجود في الخارج حفلا بمناسبة انطلاق فريق من المتعاونين الشباب للتراث الثقافي الموجود في الخارج في المتحف الوطني للقصور القديمة الواقع وسط العاصمة سيول يوم أمس.
يُشار إلى أن هذا النوع من الفرق يقوم بمختلف الأنشطة الدعائية للتراث الثقافي الموجود في الخارج من أجل التعريف بقيمة مواد التراث الثقافي الكوري عالميا وحمايتها. ويتكون فريق هذا العام من خمسة وثلاثين شابا كوريا يقيمون في مختلف أرجاء البلاد. ومن المقرر أن يقوم الفريق بأنشطة التثقيف وإنتاج المحتويات ذات الصلة بدءا من هذا الشهر وحتى شهر نوفمبر القادم.
2022-08-05
2022-08-05
2022-08-05
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