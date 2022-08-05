سيول تستضيف أكبر سباق فورمولا إي للسيارات الكهربائية عالميا

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من المنتظر ان يقام في نهاية هذا الأسبوع في العاصمة سيول مهرجان متميز يجذب اهتمام شعوب العالم، وهو سباق سيول "فورمولا إي Formula E" الذي يعد أكبر السيارات الكهربائية حجما في العالم بحيث سيقام في ملعب "جام شيل" بسيول خلال يومي الثالث عشر والرابع عشر من هذا الشهر. يُشار إلى أن سباق سيول يعتبر أول سباق للسيارات الكهربائية يقام في كوريا، وسوف يتزامن موعده مع مهرجان "سيول فيستا" لعام ألفين واثنين وعشرين الذي يقام لأول مرة منذ ثلاث سنوات مما سيخلق جوا احتفاليا في العاصمة. يذكر أن سباق فورمولا إي يشرف عليه الاتحاد الدولي للسيارات. ويعد سباق سيول آخر سباق يتم فيه تحديد الفائز بالموسم الثامن لعامي ألفين وواحد وعشرين وألفين واثنين وعشرين ولذلك تتجه إليه أنظار محبي رياضة السيارات في مختلف أنحاء العالم. وحتى الآن أقيمت سباقات الموسم في كل من الدِرعية ومكسيكو سيتي وروما وموناكو وبرلين وجاكرتا ومراكش ونيويورك ولندن. ويمثل سباق سيول السباق المائة منذ أول سباق لفورمولا إي أقيم في وسط مدينة ويكتسب أيضا صفة تاريخية، حيث ستخوض فيه سيارات السباق الرسمية "جين تو GEN2" آخر سباق لها.

ومن المتوقع أن يتم إنشاء حلبة شوارع خاصة في محيط ملعب جام شيل يبلغ طولها حوالي اثنين فاصل ستة كيلومتر. وأيضا في داخل استاد الأولمبياد الرئيسي سيتم إنشاء حلبة على شكل دونات حتى يتمكّن عشرات الآلاف من المتفرجين من مشاهدتها. ومن المقرر أن يدور أحد عشر فريقا من السيارات الكهربائية حول هذه الحلبة بشكل متكرر على مدار خمس وأربعين دقيقة وبسرعة قصوى تبلغ مائتين وثلاثين كيلومترا في الساعة، ثم تُحدد نتائج السباق في الدورة الأخيرة. وخلافا لسباقات السيارات التي تصدر ضوضاء مزعجة، فإن سباق فورمولا إي لا تصدر عنه أي ضوضاء تقريبا. ليس هذا فقط، بل لا تصدر عنه غازات عادم، ومن ثم يستطيع المتفرجون الإحساس بالقيادة الكهربائية حول الحلبة في مكان أقرب. وسوف تقدم لجنة السباق بالتعاون مع لجنة تنظيم مهرجان سيول فيستا مختلف أنواع الأشياء الجديرة بالاستمتاع، بما في ذلك عرض للكي بوب وموكب بوكيمون إلى جانب بعض المأكولات اللذيذة. كما تم تطبيق نظام ائتمانات الكربون على تذاكر سباق سيول لأول مرة في تاريخ فورمولا إي مما يعني أن شراء التذاكر يسفر عن التمتع بالسباق والمساهمة في تخفيض الكربون في آن واحد.