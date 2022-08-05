مكاسب للدول الغربية من الرواج العالمي للدراما الكورية

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تماشيا مع الرواج الكبير لمختلف المسلسلات التلفزيونية الكورية بما في ذلك "العفريت" و"هبوط اضطراري للحب" و"لعبة الحبار" و"فينسنت جو" و"المحامية الاستثنائية او"، تزداد شعبية مختلف أماكن السفر في الخارج بين شعوب العالم والتي تم فيها تصوير هذه المسلسلات الكورية. كما تستفيد مختلف الأماكن التي تم فيها تصوير ألبومات فرق الكي بوب المشهورة مثل "بي تي إس" و"تويس" أو تصوير الأفلام الوثائقية الحقيقية من تأثيرات الكي بوب بحيث تصبح من الأماكن العالمية الجديرة بالزيارة بعد الكشف عن هذه الألبومات أو الأفلام.

وقد استفادت هيئة السياحة السويسرية من الرواج العالمي للمسلسل الكوري "هبوط اضطراري للحب"، حيث تسعد بمشهد تجمع عدد كبير من المسافرين الدوليين منذ الصباح الباكر في منطقة "إيزيلفارت 이젤발트" بجانب بحيرة "بريانز 브리엔츠" التي عزف فيها بطل المسلسل "هيون بين" البيانو. كما يزدحم بالسياح الدوليين طوال أيام السنة جسر "جيغريسفيل 지그리스빌" الذي يبعد ثمانية وعشرين كيلومترا إلى الغرب والذي ظهرت فيه بطلة المسلسل "صون ييه جين". ولذلك عينت الهيئة السويسرية مؤخرا الممثل الكوري "صونغ كانغ اول" الذي ظهر في مسلسل "الموظفون في هيئة الأرصاد الجوية"، والممثلة الكورية "لي سي يونغ"، كسفيرين للدعاية لها من أجل الترويج لمدينة لوسيرن 루체른 التي تبعد ستين كيلومترا عن مكان عزف البيانو بواسطة الممثل "هيون بين". كما نجحت سلوفينيا في جذب السياح الآسيويين بقيادة الكوريين بعد أن كانت غير معروفة بينهم، حيث مثّل جسر الحب في ليوبليانا 류블라냐 مصدرا لعلامة الحب من الأقفال والمفاتيح، ولقى رواجا كبيرا وسريعا بعد تصوير المسلسل الكوري "فارس أسود". وانطبق الشيء نفسه على جزيرة "بليد블레드" بالقرب من تيتو فيلا، وقلعة "بريجاما프레자마" التي كان نصفها في كهف طبيعي. وعندما أصبح حب الآسيويين لليونان فاترا، ساهم المسلسل الكوري "أحفاد الشمس" في إثارته مرة أخرى. ولذلك ظلت اليونان تعامل الكوريين معاملة تشبه مواطني الاتحاد الأوربي رغم ظروف جائحة كورونا. والسبب هو تصوير بعض مشاهد المسلسل في شاطئ ناباجيو 나바지오 في جزيرة "جاكينتوس 자킨토스" اليونانية.

ومؤخرا قررت هيئة السياحة الكندية تسويق الحوت اعتمادا على حب المحامية الاستثنائية "وو" للحوت. كما شاركت في هذا النوع من التسويق هيئة السياحة الأسترالية ومدينة "وول سان" الكورية التي تبيع منتجات السفر لمشاهدة الحيتان، وحتى مدينة "تشونغ جو" الكورية التي تقدم لعبة مائية باستخدام مختلف المنحوتات التي تأخذ شكل حوت.