كانغ دانييل يصدر ألبوما جديدا في اليابان

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2022-08-05
#أخبار الساحة الفنية l 2022-08-11
من المقرر أن يصدر المطرب "كانغ دانييل" ألبوما جديدا في اليابان.
ومن خلال التعاون مع شركة "وانير موزيك" اليابانية، سوف يصدر المطرب "كانغ" ألبومه المنفرد الجديد في شهر أغسطس قبل الكشف عن ألبومه الكامل الجديد.
وشارك عازف الغيتار الياباني"ميافي" في إعداد الألبوم المنفرد الجديد بعنوان "تي بي آي آر".
وسيتم إدراج هذه الأغنية على البوم المطرب "كانغ" الجديد الكامل بعنوان "جوي رايد".
وسيقدم "كانغ" عرضين في أوساكا وطوكيو يومي العشرين والحادي والعشرين من أغسطس ضمن مهرجان الصيف الموسيقي الياباني.
2022-08-05
2022-08-05
2022-08-05
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