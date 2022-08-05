جاي هوب يقيم أول عرض في الولايات المتحدة كمطرب منفرد

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قدم المطرب "جاي هوب" عضو فرقة "بي تي إس" أول عرض له كمطرب منفرد في مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة.

وخلال العرض الذي أقيم يوم الحادي والثلاثين من شهر يوليو الماضي ضمن مهرجان "لولابالوزا" الموسيقي في شيكاغو، قام المطرب "جاي هوب" بغناء أكثر من 20 أغنية.

وتعليقا على العرض الذي قدمه "جاي هوب"، قالت صحيفة "سون تايمز" الصادرة في شيكاغو إن "جاي هوب" قد أثبت أنه يستطيع التحكم في المسرح بدون فرقة "بي تي إس".

وأضافت أن "جاي هوب" قد أظهر صوته الفريد بدعم من المغنية الأمريكية "بيكي جي" وفرقة موسيقية أمريكية.