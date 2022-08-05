عودة فرقة عصر البنات بعد غياب طال أمده

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عادت فرقة "عصر البنات" إلى الساحة الغنائية يوم الخامس من أغسطس الذي احتفلت فيه الفرقة بذكرى مرور 15 عاما على ترسيمها، بعد غياب طال أمده، بالكشف عن ألبومها الكامل الجديد السابع بعنوان "إلى الأبد".

ويعد هذا الألبوم الأول من نوعه منذ أن أصدرت الفرقة ألبومها السابق "ليلة العيد" قبل 5 سنوات.

ويضم الألبوم الجديد 10 أغنيات، منها الأغنية الرئيسية "إلى الأبد".

وتصدر هذا الألبوم قوائم "آيتيونز" الموسيقية في 31 دولة بعد يوم واحد من الكشف عنه.