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أغنية بي تي إس الجديدة تتصدر قوائم آيتيونز في 74 دولة

#أخبار الساحة الفنية l 2022-08-11

من أغانى القمة

ⓒ Big Hit Music

تصدرت أغنية "قرار سيئ" لفرقة "بي تي اس" قوائم "آيتيونز" الموسيقية في 74 دولة، منها الولايات المتحدة والسويد والنرويج وكندا، في يوم واحد من الكشف عنها.

وقد تم إعداد هذه الأغنية بالتعاون بين أعضاء الفرقة الأربعة "جين" و"جيمين" و"في" و"جونغ كوك"، مع كل من "بيني بلانكو" الموسيقي وكاتب الأغاني ومنتج الاسطوانات الأمريكي البرازيلي، ومغني الراب الأمريكي "سنوب دوغ".

وسوف يتم إدراج هذه الأغنية ضمن ألبوم "بيني بلانكو" الكامل الثالث الذي سيصدر في وقت لاحق من هذا العام.

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