عدد مرات مشاهدة الفيديو الموسيقي لأغنية فرقة ليسيرافيم الجديدة يتجاوز 100 مليون





قالت وكالة "سورس" الترفيهية إن عدد مرات مشاهدة الفيديو الموسيقي لأغنية فرقة "ليسيرافيم" الجديدة بعنوان "بلا خوف" والتي تم الكشف عنها في شهر مايو الماضي، تجاوز 100 مليون مرة على يوتيوب يوم التاسع من أغسطس.

وكان عدد مرات مشاهدة هذا الفيديو قد تجاوز 10 ملايين مرة خلال 19 ساعة من الكشف عنه.