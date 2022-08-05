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بلاك بينك تصدر ألبومها الكامل الثاني في سبتمبر

#أخبار الساحة الفنية l 2022-08-11

من أغانى القمة


من المقرر أن يتم الكشف عن ألبوم فرقة "بلاك بينك" الكامل الثاني بعنوان "بورن بينك" يوم السادس عشر من شهر سبتمبر القادم.

وكشفت وكالة "واي جي" الترفيهية عن صور خاصة بأغنية "بورن بينك" يوم العاشر من أغسطس.

وستكشف فرقة "بلاك بينك" عن أغنية "بينك فينوم" يوم التاسع عشر من أغسطس قبل إصدار ألبومها الكامل.

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