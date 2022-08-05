بلاك بينك في موسم الرياض في شهر يناير من العام القادم

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من المقرر أن تطلق فرقة "بلاك بينك" جولة غنائية تشمل 4 قارات، بدءا من شهر أكتوبر القادم.

وكشفت وكالة "واي جي" الترفيهية عن أن فرقة "بلاك بينك" ستقيم 36 حفلا في 26 مدينة في آسيا وأمريكا الشمالية وأوربا وأوقيانوسيا.

وسيتم إطلاق جولة الفرقة العالمية بدءا من حفلها في سيول الذي سيقام يومي الخامس عشر والسادس عشر من أكتوبر القادم.

وسوف تكون الفرقة واحدة من المفاجآت الكبيرة في موسم الرياض 2022 حيث تقدم عرضا يوم العشرين من شهر يناير من العام القادم في الرياض.

ومن المقرر أيضا أن تزور فرقة "بلاك بينك" أبوظبي يوم الثامن والعشرين من يناير بعد حفل الرياض.