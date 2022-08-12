إدريس بوودينة: المهاجر يعيش في بلديْن

عبر الهاتف بين العاصمة الكورية سيول ومدينة بيتسبرغ في الولايات المتحدة الأمريكية، تحدث مستمع القسم العربي القديم "إدريس بوودينة" عن حياته كمواطن مغربي يعيش مع أسرته في الولايات المتحدة، ويقول إن الجو هناك أيضا صار حارا جدا، كما أن الأسعار صارت مرتفعة جدا، بينما الأجور كما هي، ويضيف أن الأزمة الاقتصادية عالمية، وأن كل العالم يعاني من ذلك.

كما يقول الصديق إدريس بوودينة إن الشخص المهاجر يعيش في بلديْن، حيث يتوجب عليه التوصل إلى صيغة اقتصادية متوازنة في الحياة، نظرا لأنه يعيش في بلد ما، بينما عقله مرتبط بوطنه.

ويستذكر الصديق إدريس بوودينة كيف كانت عملية الاستماع للقسم العربي في الماضي، وكيف تطورت الإذاعة لتشمل الإنترنت أيضا، وهو ما ساعد على انتشار الموجة الكورية في العالم العربي، ويقترح أن ينظم القسم العربي مسابقات خاصة للتواصل مع المستمعين القدامى، وأن تعود المسابقات الدورية التي يحصل من خلالها المستمعون على بعض التذكارات الكورية من القسم العربي.

ويرسل الصديق المستمع إدريس بوودينة تحياته عبر أثير القسم العربي إلى مستمعي القسم العربي الذي ظل يتابعه على مدار أكثر من ثلاثين عاما، ويقول إن القسم العربي يجمع كل أولئك الأصدقاء المستمعين كأسرة واحدة.

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