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تم تحديد الحد الأدنى للأجور في كوريا للعام القادم عند 9620 وون في الساعة، بزيادة نسبتها 5% عن العام الجاري. ونشرت وزارة التوظيف والعمل إشعارا بهذا المعنى في الجريدة الرسمية يوم الخامس من شهر أغسطس الجاري.

ومع الزيادة بمقدار 460 وون عن الحد الأدنى للأجور لهذا العام، سيحصل عامل الحد الأدنى للأجور بدوام كامل على أكثر بقليل من مليوني وون شهريا في العام القادم.

وكانت لجنة الحد الأدنى للأجور قد اتخذت قرارا بتحديد الحد الأدنى للأجور للعام القادم عند 9620 وون في الساعة في اجتماع لجميع أعضائها يوم التاسع والعشرين من شهر يونيو الماضي.

وخلال الاجتماع، أعرب ممثلو العمال وأرباب العمل عن عدم رضائهم عن مستوى الحد الأدنى للأجور، وتقدمت بعض المنظمات والرابطات التي تمثل جانبي العمال وأرباب العمل باعتراضات على قرار اللجنة.

لكن وزارة التوظيف والعمل لم تقبل تلك الاعتراضات، مؤكدة على ضرورة احترام القرار لأنه تم اتخاذه بالنظر للأوضاع الاقتصادية المحلية والخارجية، ووضع التوظيف في البلاد، والصعوبات المالية التي يعاني منها العمال ذوو الأجور المنخفضة وأصحاب الأعمال الصغيرة.

ويذكر أنه في ظل إدارة الرئيس السابق "مون جيه إين" تم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 16.4% في عام 2018، وبنسبة 10.9% في عام 2019، ثم بنسبة 2.9% في عام 2020، وبنسبة 1.5% في عام 2021، و5.1% في العام الماضي.

وتشير هذه الأرقام إلى أن معدلات الزيادة في الحد الأدني للأجور كانت عالية في العامين الأول والثاني من فترة رئاسة "مون" الذي كان قد تعهد برفع الحد الأدنى إلى مستوى 10 آلاف وون، ولكن شهدت معدلات الزيادة انخفاضا بعد العامين الأول والثاني بسبب المعاناة التي تعرض لها أصحاب الأعمال الصغيرة والأعمال الحرة، والناجمة عن الارتفاع الحاد في الأجور.

وإلى جانب هذا، تعد هذه هي المرة الأولى منذ 8 سنوات التي يتم فيها تحديد الحد الأدنى للأجور قبل انتهاء الموعد النهائي المحدد قانونيا.

ويأتي رفع الحد الأدني للأجور بنسبة 5% للعام القادم وسط مؤشرات على التباطؤ الاقتصادي وارتفاع الأسعار، الأمر الذي قد يتسبب في زيادة التضخم في البلاد.