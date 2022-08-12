(9) 이럴 때가 아니야

조준욱: 그게 무슨... 그럼 뺑소니란 말이야?

ماذا؟ كانت حادث تصادم وهرب؟

노범태: 말도 안 돼.

لا يعقل.

오강희: 경찰수사는 시작했겠네.

بالتأكيد بدأت تحقيقات الشركة.

강선호: 응. 곧 사라진 운전자 찾을 거야. 아니 찾아야지.

سيبدأون البحث عن السائق الذي اختفى. لا، بل عليهم إيجاده.

노범태: 이럴 때가 아니야. 오늘 수사학 휴강이니까 교수님한테 가자 우리.

ليس لدينا وقت لتضييعه، بما أن درسنا تم إلغاؤه لنذهب لزيارة البروفيسور.

조준욱: 그래, 그러자. 우리가 외출증 받아올게.

حسنا، فلنفعل ذلك. سأذهب للحصول على بطاقات السماح بالخروج





شرح التعبير

الفعل "이러다" : من الفعل "이리하다" بمعنى "هكذا".

ويعني التعبير أن هذا الموقف ليس موقفا يسمح بالهدوء والتصرف ببطء، ولكن يجب وضع خطة أو إيجاد حل أو التصرف بشكل ما. وعادة ما يستخدم عندما يكون الموقف المشار إليه يواجه كل من المتكلم والمستمع.

بدلا من التعبير 이럴 때가 아니야 يمكن استخدام

이러고 있을 때가 아니야

이렇게 있을 때가 아니야

.

وفي حالة كان الموقف يخص المستمع وحسب تستخدم “그러다” ليصبح التعبير:

그럴 때가 아니야





شرح الأمثلة

1.

가: 벌써 1시가 다 됐네.

أ.لقد أصبحت الساعة الواحدة بالفعل

나: 정말? 우리 이럴 때가 아니야. 빨리 출발하자.

ب.حقا؟ ليس لدينا وقتا لتضييعه. فلنتحرك فورا.

2.

가: 기름이 얼마 없기는 한데 별문제 없겠지?

أ.لا يوجد وقود كافي بالسيارة، ولكن لن تحدث مشكلة أليس كذلك؟

나: 야, 경고등 들어왔잖아. 이럴 때가 아니야. 빨리 기름 넣으러 가자.

ب.لقد أضاءت لمضة التحذير بالفعل. هذا ليس وقت التصرف هكذا. فلنذهب لتزويد السيارة بالوقود.



