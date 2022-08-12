(10) 미안하지도 않냐?

박민규: 지금 나가면, 보고한다.

سأبلغ عنك، إذا خرجت الآن

강선호: ...!

...!

박민규: 점호 후, 무단외출 벌점 30점. 중근신인 건 알지?

الخروج بدون إذن بعد التحقق من وجودك سيعرضك لعقوبة بمقدار 30 نقطة،

강선호: 하...

……

박민규: 니 멋대로 구는 거...강희한테 미안하지도 않냐?

تصرفك المتهور هذا، ألا يجعلك حتى تشعر بالأسف تجاه كانغ هي





شرح التعبير

يستخدم التعبير عندما يكون الطرف الآخر يتصرف أو يتحدث بشكل غير ملائم ولا يشعر حتى من داخله بالأسف. وعادة يستخدم لتوبيخ الطرف الآخر الذي تكون تصرفاته أو كلامه تسبب الضرر لشخص آخر.

من الممكن استخدام أفعال أخرى مع هذا التعبير:

مثال:

إذا كان هناك موقف من المنطقي أن يشعر فيه الشخص بالحزن ولكنه يتصرف وكأن لا يوجد ما يضايقه من الممكن أن نقول "넌 속상하지도 않냐? " بمعنى " ألا تشعر بالحزن حتى؟ ".





شرح الأمثلة

1.

가: 나 왔어.

أ.لقد جئت

나: 너 기다리느라고 밥도 못 먹고 있었는데 미안하지도 않냐?

ب.لم أتمكن من تناول طعامي لأنني كنت أنتظرك، ألا تشعر بالأسف حتى؟

2.

가: 너 지금 뭐 하고 있니? 다들 바쁘게 준비하고 있는데 미안하지도 않냐?

أ.ماذا تفعل الآن؟ الجميع يجهزون ومنشغلون ألا تشعر بالأسف حتى!

나: 자꾸 문자가 와서 답 보내느라고.

ب.لا تتوقف الرسائل عن المجيئ وكنت أرسل الإجابات.



