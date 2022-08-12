سماء الأهرام في مصر تشهد عرضا جويا كوريا مبهرا

ⓒ YONHAP News, Republic of Korea Airforce

شهدت سماء أهرام الجيزة في مصر في الأسبوع الماضي عرضا جوريا مبهرا قدمه فريق الاستعراضات الجورية الكوري "بلاك إيغلز"، أي "النسور السوداء".

وشارك الفريق الكوري بعدد من الطائرات في عرض الأهرام الجوي لعام 2022، بمشاركة فريق الاستعراضات التابع للقوات الجوية المصرية "سيلفر ستارز"، أي "النجوم الفضية".

وجاءت إقامة هذا العرض الجوي بتنظيم مشترك بين سلاح الجو الكوري والقوات الجوية المصرية، التي تخطط لشراء طائرات من طراز "إف إيه 50"، وهو نفس الطراز الذي يستخدمه فريق الاستعراضات الجوية الكوري.

وخلال العرض الذي استغرق حوالي 30 دقيقة، قدم الفريق الكوري 24 نوعا من لوحات الاستعراضات الجوية المتميزة، منها لوحة "تيه غوك" التي ترمز العلم الكوري "تيه غوك كي"، مما أثار الهتافات من الجمهور المصري.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها فريق أجنبي للاستعراضات الجوية بتقديم عرض فوق الأهرام، حيث لم تسمح الحكومة المصرية من قبل لأي فرق أجنبية للاستعراضات الجوية بتنفيذ عروض فوق أهرام الجيزة، باستثناء القوات الجوية المصرية.

وقال الكولونيل "كيم يونغ مين" رئيس فريق الاستعراضات الجوية الكوري إن اختيار القوات الجوية المصرية فريق "النسور السوداء" شريكا في العرض الجوي الذي أقيم فوق الأهرام، يشير إلى اعتراف الحكومة المصرية بالكفاءة العالية للطائرات "إف إيه 50" الكورية ومهارات الطيارين الكوريين المتميزة.

وحضر العرض الجوي عدد من كبار المسؤولين المصريين والكوريين، بمن فيهم قائد القوات الجوية المصرية "محمد عباس حلمي"، ووزير السياحة والآثار المصري "خالد العناني"، ووزير الشباب والرياضة المصري "أشرف صبحي"، والسفير الكوري لدى مصر "هونغ جين اوك"، وقائد قوات التدريب الجوي الكورية "كونغ صنغ بيه"، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الجالية الكورية في مصر والجمهور المصري.

ومن جانبه، أعرب السفير الكوري "هونغ" عن سعادته البالغة بالعرض الجوي المشترك بين كوريا ومصر، مشيرا إلى أن العرض الجوي بين كوريا ومصر يؤكد الثقة القوية بين البلدين، والتي تعمل كقاعدة متينة للمشاركة التعاونية الشاملة.

وشدد السفير "هونغ" على أن هذا الزخم للتعاون قد تحقق بفضل تبادل الزيارات التي قام بها المسؤولون الكوريون رفيعي المستوى، بمن فيهم الرئيس الكوري السابق ورئيس البرلمان ووزير الدفاع، إلى مصر، بالإضافة إلى التفاعلات الجارية في مختلف المجالات.

واستقبل المتحف القومي للحضارة المصرية في الفُسطاط فريق "النسور السوداء" الكوري الذين شاركوا في العرض الجوي.

وقام أعضاء الفريق الكوري بجولة شملت قاعة العرض المركزي، وقاعة المومياوات، وقاعة النسيج، حيث استمعوا لشرح مفصل عن مقتنيات المتحف وفلسفة العرض المتحفي به.